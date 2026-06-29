Martedì 30 giugno alla Biblioteca “P. De Nava” un incontro promosso da CIS Calabria e Anassilaos con studiosi e letture dedicate allo scrittore di San Luca, tra i grandi interpreti del realismo del Novecento e della cultura meridionale

Martedì 30 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, l’associazione culturale Anassilaos e la Biblioteca “P. De Nava” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nel 70° anniversario della sua morte promuovono la conferenza “Corrado Alvaro narratore tra denuncia e profezia”. Introdurranno la manifestazione: Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”; Stefano Iorfida, presidente dell’associazione culturale Anassilaos; Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il contributo di slides relazionerà Giuseppe Rando, Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Messina, responsabile della Sezione Italianistica del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.

Lettura di brani scelti a cura di Daniela Scuncia, componente del Comitato Scientifico della Fondazione Corrado Alvaro. Corrado Alvaro (San Luca, Reggio Calabria, 15 aprile 1895 – Roma, 11 giugno 1956) è stato scrittore, sceneggiatore, traduttore. Come critico di teatro ha scritto per i più importanti quotidiani nazionali, Corriere della sera, Il Messaggero, Popolo di Roma e numerosi altri. Autore di numerosi romanzi, vincitore del Premio Strega nel 1951 con il volume “Quasi una vita”, venne considerato dalla critica contemporaneo il più grande interprete del realismo del 900. Alvaro è stato il più grande meridionale ad avere illustrato con le sue opere la realtà europea unita alla tradizione culturale calabrese.