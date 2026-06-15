Cinque giorni di concerti di handpan, bagni sonori, ecoconnessioni e performance artistiche tra il Tirreno, lo Ionio, l'Aspromonte e lo Stretto di Messina

Dal 2 al 6 luglio 2026 alcuni dei luoghi più suggestivi della Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiteranno "I Luoghi Risonanti: dove il suono incontra il Genius Loci", una rassegna itinerante che unisce musica, geologia, natura, benessere e valorizzazione territoriale.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Matteo Boseglio, musicista, handpan player, sound healer e ricercatore musicale, e Serena Palermiti, geologa, divulgatrice ambientale, guida ambientale escursionistica, interprete ambientale, Ecotuner© e ideatrice di percorsi di ecoconnessione.

Il progetto propone un originale dialogo tra ricerca sonora e conoscenza del territorio, accompagnando il pubblico in un percorso attraverso una serie di Luoghi Risonanti, selezionati per il loro valore geologico, ecologico, storico, culturale e umano.

«Ogni luogo è stato scelto perché custodisce una relazione profonda tra paesaggio, geologia e comunità. Luoghi nei quali il Genius Loci è ancora percepibile e dove il suono può diventare uno strumento di ascolto, connessione e consapevolezza», spiega Serena Palermiti.

La rassegna si sviluppa all'interno di uno dei territori geologicamente più affascinanti del Mediterraneo, dove convivono il Mar Tirreno, considerato il più giovane bacino oceanico attualmente in formazione, il Mar Ionio, erede dell'antico Oceano Tetide, e lo Stretto di Messina, uno dei sistemi geodinamici più attivi d'Europa.

Le tappe

2 luglio – Palmi

Villa Leonida Repaci

Bagno sonoro, camminata di ecoconnessione e performance artistiche.

3 luglio – Brancaleone Vetus

Concerto di handpan, letture risonanti e performance di danza.

4 luglio – Gerace

Il Querceto Relais

Bagno sonoro, meditazione ed esperienze di ecobenessere.

5 luglio – Vallescura (Santo Stefano in Aspromonte)

Faggeta del Benessere

Bagno sonoro e bagno di foresta nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

5 luglio – Pentedattilo

Concerto al tramonto e aperitivo risonante.

6 luglio – Pellaro

La Casetta Blu

Bagno sonoro, meditazione e panecunzato sullo Stretto di Messina.

Le attività proposte includono concerti di handpan, bagni sonori, meditazione, ecoconnessioni guidate, camminate lente e silenziose, letture risonanti, teatro, danza e pratiche di benessere in natura.

La manifestazione è organizzata con la Scuola di Recitazione della Calabria (SRC) e il Gruppo La Raffica, la Pro Loco Brancaleone e Kalabria Experience, Il Querceto Relais, l’Enoteca I 5 Calici e La Casetta Blu, con la collaborazione dell’Associazione Fogghj di Luna e il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Più che una semplice rassegna culturale, "I Luoghi Risonanti" si propone come un'esperienza immersiva capace di valorizzare il patrimonio naturale, geologico e umano della Calabria attraverso il linguaggio universale del suono.