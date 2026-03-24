Tra tradizione, imprevisti e successo, il tour “Mediterraneo Dream” diventa un ponte culturale tra popoli, riportando in vita storie, suoni e radici antiche

Dopo una serie di inconvenienti dovuti ai teatri di guerra, che hanno imposto il prolungamento del Tour e il cambio forzato delle rotte aeree per il rientro, Fulvio Cama ritorna dall’Australia con tante nuove storie da raccontare.

Dopo MediOceania, tour del 2025 tra Melbourne e Sidney con i musicisti Gino Mattiani e Domenico Soldano, quest’anno il Musicantore reggino ha realizzato Mediterraneo Dream in compagnia di Sara Cappello, Cantora siciliana e Felice Paone, italo australiano, alle percussioni.

Concerti, interviste, podcast, performance, lezioni-spettacolo nelle scuole e incontri di vario genere hanno visto Fulvio Cama impegnato, come sempre, in una narrazione che affonda le radici nelle antiche tradizioni degli Aedi e dei Cantastorie, reinterpretata anche attraverso lo stile dei Menestrelli medievali e la sensibilità contemporanea dei Cantautori.

In questa occasione, il racconto si è intrecciato anche con l’Opera dei pupi e con i cartelloni, arricchiti dai quadri scenici dipinti a mano da Sara Cappello, che ha portato in scena le sue tradizioni siciliane.

Molto apprezzata è stata la descrizione degli strumenti musicali arcaici che Fulvio Cama ha presentato in forma di narrazione in musica, mettendo in luce le affinità artistiche delle sonorità sviluppatesi in parallelo tra la cultura mediterranea e quella aborigena: due antichissime tradizioni poste a confronto.

La Lira calabrese e la Sansa di cocco, il Marranzano di canna e l’Aulos greco, l’Arco a bocca e la Chitarra classica sono stati presentati nei concerti ma soprattutto in una lezione - spettacolo alla Italian Language School di Melbourne “BRAVISSIMI”, dove i bambini hanno seguito con attenzione e partecipazione, apprezzando i suoni e gli strumenti, le musiche, i Pupi e i cartelloni, i canti e i racconti, le lingue.

Nel corso del loro mese di permanenza in Australia, Fulvio e Sara hanno realizzato ben diciotto attività artistiche, impegnati in modo costante e intenso anche in numerosi “fuori programma” nati spontaneamente dal successo della loro proposta. Una quantità di richieste tale da costringerli perfino a rinunciare ad alcuni spettacoli per l’eccesso di impegni.

Il loro lavoro di ricerca e di riproposizione delle tradizioni artistiche attraverso il canto e il racconto si è rivelato una proposta originale e molto apprezzata, capace di farsi al tempo stesso esercizio di memoria e scoperta di nuove storie e visioni legate a un luogo simbolico: il Mediterraneo, mai dimenticato dagli emigranti. Una rivelazione anche per il pubblico australiano, che ha accolto con grande favore i loro spettacoli.

La crisi della guerra in Medio Oriente ha costretto gli artisti al prolungamento di una settimana della permanenza in Australia, aumentando la condizione di incertezza e le incognite che gli scenari di una guerra presentano. Dovendo rientrare in Italia proprio dal Qatar, mentre l’aeroporto di Doha era minacciato dai bombardamenti e quotidianamente chiuso con voli cancellati, gli artisti hanno dovuto rimodulare il volo di rientro affrontando notevoli difficoltà: l’indisponibilità di posti sugli aerei, il caos generale e la necessità di scegliere rotte e compagnie che li hanno obbligati a rientrare addirittura passando dalla Cina.

Nonostante tutto, il rientro si è concluso positivamente. Fulvio e Sara sono tornati con nuove storie da raccontare e una ricchezza di ricordi donati dalla gente straordinaria incontrata dall’altra parte del mondo. Spettatori e nuovi amici li hanno accolti con la “filoxenia” tipica della gente del Sud Italia, lasciando nei due artisti la nostalgia della partenza, insieme alle immagini dei meravigliosi paesaggi australiani.

Le canzoni e le storie antiche, la musica e la poesia hanno accarezzato e affascinato i volti e gli sguardi di quella gente, risvegliando reminiscenze familiari e ricordi d’infanzia, e suscitando il desiderio di ricambiare con tutto il cuore l’ospitalità ricevuta.

Intanto, Fulvio Cama ha già ricevuto un nuovo invito per tornare in Australia: la sua presenza è stata richiesta per un importante Festival che si terrà a Melbourne nell’ottobre 2026.

Il bilancio di questo secondo tour australiano, Mediterraneo Dream, è dunque un vero successo, accompagnato dalla consapevolezza che attività artistiche di questo tipo sono ormai autentiche missioni di sopravvivenza e salvaguardia di preziosi patrimoni culturali, sempre più minacciati dall’oblio.

Con tenacia, questi artisti continuano a mantenerli vivi.

Sab 21.02.2026: LIVE CONCERT Presentazione Tour

“TEATRO CANTUNERA” Via Bara all’Olivella - PALERMO

Mar 24.02.2026: LIVE CROSSROADS COASIT PODCAST

Stefano Ioele - 199 Faraday Street - h 11,30 – MELBOURNE

Mer 25.02.2026: LIVE RADIO SBS ITALIA

Jacopo Iannelli - SBS Level 3, Alfred Deakin Building - h 09,30 – MELBOURNE

Gio 26.02.2026: LIVE CONCERT

“LICODIA EUBEA” SICILIAN SOCIAL CLUB COBURG - 186 Sydney Rd – MELBOURNE

Ven 27.02.2026: LIVE RADIO RETE ITALIA

Tony Tardio - Melville Road 35-37, Brunswick West - h 10,30 – MELBOURNE

Ven 27.02.2026: LIVE CONCERT

“OPEN FACTORY” RESERVOIR - 9 Cobham Street – MELBOURNE

Sab 28.02.2026: LIVE RADIO 3MBS

Campbell McKinnon - “Music in Melbourne” Abbotsford - h 11,45 – MELBOURNE

Dom 01.03.2026: LIVE CONCERT

“CALABRIA CLUB” BULLA - 5 Uniting Ln – MELBOURNE

Mar 03.03.2026: LIVE COMMUNITY RADIO 3CR 855 AM

Joe Malignaggi “Music sans frontiers 3CR”, 21 Smith Street Fitzroy - h 12,30 – MELBOURNE

Mar 03.03.2026: LIVE CONCERT

“CO.AS.IT.” CARLTON - 199 Faraday Street – MELBOURNE

Gio 05.03.2026: LIVE CONCERT

“A.C.C.A.” UNIVERSITY CAFÉ” CARLTON - 257 Lygon Street – MELBOURNE

Ven 06.03.2026: LIVE INTERVIEW A.C.C.A. PODCAST

Vincent Morfuni - A.C.C.A. - Flinders Lane Solace – 238 Flinders Lane h 16,00 - MELBOURNE

Ven 06.03.2026: LIVE CONCERT

“OPEN FACTORY” RESERVOIR - 9 Cobham Street - MELBOURNE

Lun 08.03.2026: LIVE PERFORMANCE

“VILLA ROCCA” Private Party - TOOTGAROOK - Mornington PENINSULA

Mar 09.03.2026: LIVE PERFORMANCE

“VILLA FERRO ALOI” Private Party - ROSEBUD - Mornington PENINSULA

Mar 10.03.2026: LIVE EDUCATIONAL SHOW - PERFORMANCE

“BRAVISSIMI” ITALIAN LANGUAGE SCHOOL - 1/93 McNamara Ave. – MELBOURNE

Ven 13.03.2026: LIVE CONCERT

“MORNINGTON PENINSULA ITALIAN CLUB” 10 William Road, Blairgowrie 3942, PENINSULA

Dom 15.03.2026: LIVE CONCERT

“VALGUARNERA ITALIAN SOCIAL CLUB” Springvale Road 784 / 796 – BRAESIDE