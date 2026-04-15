In occasione dell’evento del 23 aprile, promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, i responsabili dei siti culturali comunali – Pinacoteca, Castello e Villetta De Nava – collaborano alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale cittadino attraverso il progetto diffuso “Dal Quadro al Libro: Parole e Visioni in Corsa tra Arte e Letteratura, tra Pinacoteca, Biblioteca e Castello”.



L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività della rete dei musei e dei siti culturali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e promuovere un sistema culturale integrato, dinamico e riconoscibile.

La Villetta De Nava ospita una mostra dedicata al Futurismo e alla figura di Filippo Tommaso Marinetti, con un percorso espositivo che approfondisce la nascita del movimento, il ruolo del Manifesto futurista e la portata innovativa della poetica marinettiana. L’iniziativa intende restituire centralità alla visione rivoluzionaria di Marinetti, rendendo accessibili testi, idee e suggestioni che hanno trasformato il modo di intendere l’arte e la modernità, e coinvolgendo il pubblico in un’esperienza attiva e partecipata.

Elemento centrale del progetto è il collegamento diretto tra la Pinacoteca e la Villetta De Nava; dove libri e opere pittoriche di Enzo Benedetto dialogano tra loro, creando un ponte tra parola scritta e immagine visiva e offrendo un’esperienza immersiva e interdisciplinare.

Il Castello Aragonese ospita mostre permanenti di artisti contemporanei, nell’ambito del più ampio evento “Primavera della Bellezza”, concepita come spazio autonomo di espressione e confronto, con l’obiettivo di valorizzare le nuove forme della creatività e favorire il dialogo con il pubblico.

La Pinacoteca Civica si configura come fulcro del dialogo tra epoche artistiche. Accanto alle opere permanenti, tra cui i dipinti di Enzo Benedetto – Sintesi di Parigi (1961) e Autostrada del Sole (1961) – sono esposti anche testi dell’artista custoditi in biblioteca; rafforzando il legame tra dimensione visiva e teorica della sua produzione.

Completano il percorso due importanti esposizioni temporanee: la mostra dedicata a Umberto Boccioni, protagonista del Futurismo, e la rassegna “PrimaVera Arte”, inaugurata l’11 aprile, retrospettiva di arte contemporanea con opere provenienti da collezioni private della città, promosse in sinergia con l’Associazione culturale Ulysses.

Attraverso questo articolato sistema di mostre, le sedi coinvolte contribuiscono alla costruzione di un’offerta culturale integrata, capace di mettere in relazione linguaggi, epoche e contesti differenti. L’obiettivo è incentivare la partecipazione del pubblico, favorire la circolazione delle idee e promuovere una fruizione consapevole e dinamica del patrimonio culturale.

L’impegno condiviso è quello di rendere la cultura un’esperienza diffusa e accessibile, valorizzando le identità dei singoli luoghi e rafforzando il loro ruolo come presidi attivi nella vita culturale della comunità.