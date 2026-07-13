Esposti i lavori di maestri riconosciuti e dei loro allievi della generazione '70-'80, nel dialogo tra tradizione, ricerca e sperimentazione artistica
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Il Comune di Scilla, assessorato al Turismo e il Museo d'Arte Alfonso Frangipane di Reggio Calabria presentano la mostra
“Dall'Idea alla Forma”, un progetto espositivo congiunto ospitato negli spazi del Castello Ruffo a Scilla, dal martedì alla domenica (09-13:40 / 15:00-20).
La presentazione oggi in conferenza stampa alle 18 presso la sala del consiglio comunale di Scilla.
L'esposizione propone un percorso culturale di qualità attraverso opere significative realizzate nei laboratori
dell'Istituto Superiore d'Arte “A.Frangipane”. In mostra i lavori di maestri riconosciuti e dei loro allievi della
generazione '70-'80, nel dialogo tra tradizione, ricerca e sperimentazione artistica. Il progetto è stato realizzato
grazie alla collaborazione istituzionale tra i due Enti e al coinvolgimento di:
Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico e Italo Modafferi, Dsga del Liceo ''T.Campanella-M.Preti-
A.Frangipane''; Annunziato Tripodi , Direttore del Museo d'Arte “A.Frangipane”; Salvatore Palmeri, curatore della mostra.
I contributi critici a cura di Roberta Filardi e Paola Minniti.
«Questa mostra è il risultato di una collaborazione concreta tra Amministrazione e Museo . L'obiettivo è fare di
Scilla un punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria, dove paesaggio e arte si valorizzano a
vicenda», dichiara Domenico Scarano, Assessore al Turismo del Comune di Scilla.
Il Museo Frangipane conferma la propria missione di valorizzare le proprie collezioni e il lavoro
dell'Istituto, portandolo fuori dalle sedi tradizionali e aprendolo a un pubblico più ampio” dichiara Annunziato
Tripodi, Direttore del Museo d'Arte “A. Frangipane”. Il Comune di Scilla e il Museo Frangipane intendono
proseguire questo percorso comune, per consolidare Scilla come destinazione privilegiata per chi cerca arte,
storia e paesaggio.