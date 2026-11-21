Ci sono serate in cui la musica riesce ad andare oltre le note, trasformandosi in emozione pura, memoria e identità collettiva. È quanto accaduto questa sera all'Auditorium della Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, dove lo straordinario talento del pianista Danylo Saienko, vincitore del Premio Cilea 2026, ha dato vita a un concerto di altissimo livello artistico in occasione del 76° anniversario della scomparsa del Maestro Francesco Cilea.

Quasi due ore di musica intensa e coinvolgente, durante le quali il giovane pianista ha saputo conquistare gli ascoltatori attraverso una tecnica raffinata, una straordinaria padronanza dello strumento e, soprattutto, una profondità interpretativa capace di trasformare ogni esecuzione in un autentico racconto musicale.

Non hanno vibrato soltanto le pareti dell'Auditorium, ma soprattutto i cuori di quanti hanno avuto il privilegio di assistere al concerto.

Il programma, articolato attraverso composizioni di Haydn, Cilea, Zaderatsky e Liszt, ha offerto un percorso musicale di grande spessore, esaltando le straordinarie qualità tecniche ed espressive di Saienko, capace di alternare virtuosismo, delicatezza, energia e intensa sensibilità.

Una serata che ha rappresentato non soltanto un omaggio musicale, ma un significativo momento di riflessione sull'immenso patrimonio culturale lasciato da Francesco Cilea, nato a Palmi il 23 luglio 1866 e scomparso a Varazze il 20 novembre 1950.

Palmi e Francesco Cilea: un legame che attraversa il tempo

L'iniziativa, promossa nell'ambito delle attività culturali della Città di Palmi, ha visto la collaborazione della Camerata Musicale Palmese, della Pro Loco di Palmi, dell'Associazione Culturale Fogghi di Luna e del Cilea Opera Festival.

Un lavoro condiviso che testimonia quanto la valorizzazione della figura del grande compositore rappresenti un impegno culturale importante per il territorio.

Particolare rilievo assume, in questo percorso, l'attività portata avanti nel corso degli anni dalla Pro Loco di Palmi e dalla Camerata Musicale Palmese, due realtà che hanno contribuito, attraverso iniziative, concerti, manifestazioni e momenti commemorativi, a mantenere viva la memoria del Maestro e a promuoverne l'eredità artistica.

Un impegno sostenuto dalla passione e dalla sensibilità musicale della Maestra Beatrice Zoccali, presidente della Camerata Musicale Palmese, il cui lavoro rappresenta un punto di riferimento per la promozione della cultura pianistica e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Importante anche il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco, dott. Giovanni Calabria, e dell'assessore alla Cultura, avv. Carmelo Ciappina, nel segno di una collaborazione istituzionale e associativa che riconosce nella musica e nella figura di Francesco Cilea un patrimonio identitario della città.

Deodato: «La musica di Cilea deve continuare a vivere, soprattutto attraverso i giovani»

Particolarmente significativo il messaggio del presidente della Pro Loco di Palmi, Rocco Deodato, che ha voluto sottolineare il valore culturale ed emotivo della serata:

«Questa sera abbiamo vissuto qualcosa di veramente straordinario. La tecnica, lo spessore interpretativo e il trasporto emotivo di Danylo Saienko hanno fatto vibrare non soltanto il nostro Auditorium, ma soprattutto il cuore di ciascuno di noi. È stata una di quelle serate che riconciliano con la bellezza e che ci ricordano quanto la musica sia capace di parlare direttamente all'anima.

Ma questa serata ci consegna anche una responsabilità: quella di continuare a valorizzare Francesco Cilea, uno dei più grandi figli della nostra città. Palmi ha dato i natali a un compositore che appartiene alla storia della musica internazionale, e noi abbiamo il dovere di custodirne la memoria, diffonderne le opere e trasmetterne la conoscenza alle nuove generazioni.

Come Pro Loco, insieme alla Camerata Musicale Palmese, portiamo avanti da tanti anni un percorso di valorizzazione della figura di Cilea. Un percorso costruito con impegno, passione e amore per la nostra città, nella convinzione che il patrimonio culturale non debba essere soltanto ricordato, ma soprattutto vissuto e tramandato».

Verso la IV edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Il Pianismo di Francesco Cilea”

Il concerto ha rappresentato anche un'importante occasione per guardare al futuro e rilanciare uno degli appuntamenti più significativi del panorama musicale palmese: il Concorso Pianistico Internazionale “Il Pianismo di Francesco Cilea”, giunto alla sua quarta edizione.

La manifestazione si svolgerà a Palmi il 23, 24 e 25 aprile 2027, confermando la volontà di consolidare un appuntamento dedicato alla valorizzazione della musica pianistica e alla scoperta di nuovi talenti.

Il successo artistico di Danylo Saienko, vincitore dell'edizione 2026, costituisce una testimonianza concreta del valore di questa iniziativa e delle opportunità che il concorso è capace di offrire ai giovani musicisti.

«Il nostro obiettivo – conclude Deodato – è quello di far crescere sempre di più questo concorso, rafforzandone il prestigio e la dimensione internazionale. Vogliamo che Palmi diventi sempre più un punto di riferimento per i giovani pianisti e che il nome di Francesco Cilea continui a risuonare attraverso il talento di nuove generazioni di musicisti.

Il concerto di questa sera dimostra che siamo sulla strada giusta. Ringrazio la Maestra Beatrice Zoccali, l'Amministrazione comunale, l'assessore Carmelo Ciappina, il sindaco Giovanni Calabria e tutte le associazioni che condividono questo percorso culturale. Quando le istituzioni e il mondo associativo lavorano insieme, la nostra città può esprimere il meglio di sé».

La serata del 20 novembre si chiude così nel segno della bellezza, della memoria e della continuità. Perché Francesco Cilea non appartiene soltanto al passato di Palmi: la sua musica continua a vivere nel presente e, attraverso il talento dei giovani, a costruire il futuro.