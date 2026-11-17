Non una serie di targhe commemorative, elementi di decoro o celebrazioni di facciata. Piuttosto uno strumento di coesione territoriale che fa della divulgazione legata a un autore - in questo caso Corrado Alvaro e la sua opera - la chiave di sviluppo per i luoghi connessi alla sua poetica, nonché la cifra stilistica per interpretarne caratteristiche, conformazione, antropologia e attitudini.

È il quadro che emerge dalla chiacchierata con Stanislao De Marsanich, presidente dell’Associazione I Parchi Letterari, che riunisce 40 realtà in una rete nazionale e internazionale. De Marsanich è a Reggio Calabria per sottoscrivere la convenzione che segna la nascita del Parco Letterario Corrado Alvaro - Gente in Aspromonte, firmata in Consiglio Regionale con Aldo Maria Morace, presidente del Centro Internazionale per gli Studi Corrado Alvaro, Renato Carullo, commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, e Francesco Cannizzaro, in funzione di sindaco metropolitano. Un atto siglato alla presenza non solo di autorità civili, militari e religiose, ma di centinaia di studenti delle scuole calabresi.

Da più di quindici anni De Marsanich si occupa di sviluppo con focus sull’Italia interna, riunendo oltre 80 comunità dalla Norvegia alla Sicilia fino al continente americano, attraverso attività legate a identità territoriale, tutela dell’ambiente, interpretazione del paesaggio e turismo letterario.

Presidente, benvenuto a Reggio.

«Sono doppiamente felice di essere qui: Reggio è una città bellissima e oggi ha inizio quella che sono certo sarà una storia di successo».

Con la firma di oggi prende vita il sogno che Aldo Maria Morace insegue da 25 anni. Che peso ha la nascita del Parco Letterario Corrado Alvaro?

«Non solo è un tassello che mancava alla nostra rete, ma rappresenta il punto di partenza per un lavoro straordinario da avviare in un sistema locale destinato poi a integrarsi in una dimensione nazionale e transnazionale. Il Parco porta il titolo di Gente in Aspromonte: questo ci riconduce immediatamente al nostro fine ultimo, ovvero unire letteratura, cultura e ambiente. Significa saper leggere l'evoluzione di un paesaggio di cui Alvaro ci ha lasciato la traccia. Ci ha indicato la strada: ora tocca a noi».

Più che una città di mare, Reggio è una città affacciata sul mare. O meglio, il balcone sullo Stretto di un Aspromonte che torna protagonista. Questa montagna, che si profila come uno spazio culturale e mentale, può fare sistema?

«I Parchi Letterari non sono salotti: funzionano solo se e nella misura in cui sanno creare sinergie. Quando metti allo stesso tavolo un Parco Nazionale e una Città Metropolitana, come accaduto oggi a Reggio, ufficializzi il patto tra cultura e territorio. Il Parco non è un’entità astratta, ma l'insieme delle forze che lo animano: scuole, università, istituzioni, associazioni, operatori culturali ed escursionistici, i GAL, i Carabinieri Forestali e le comunità che decidono di farlo vivere. È voce, è coro, è respiro collettivo. Va inquadrato come una vera metodologia di governance partecipativa multilivello».

C’è chi ancora sostiene che con la cultura non si mangi…

«E invece si mangia, e pure bene! Quando i parchi fanno rete, generano indotto. Penso alle realtà dedicate a Grazia Deledda in Sardegna o a Carlo Levi in Basilicata: la tradizione rurale di ieri oggi è diventata un asset economico. La filiera agroalimentare, il lavoro del contadino e del pastore sono vitali perché presiedono alla manutenzione del paesaggio. Se leghi il prodotto a chilometro zero alla pagina letteraria, chi si siede a tavola vive un'esperienza immersiva: associa il cibo a un luogo preciso e poi torna a leggersi il libro. È solo uno dei tanti esempi per spiegare che creare sistema significa programmare e attuare interventi per la rigenerazione di ecosistemi naturali, antropologici, sociali e culturali».

Cultura, ma non solo.

«Faccio un esempio: con il Parco Montale alle Cinque Terre l'obiettivo oggi non è tanto incrementare il turismo, che già esiste, quanto dotarsi di uno strumento per raccontare la fragilità di un territorio in mutamento. Lì, come altrove, c'è stata una trasformazione rapida che va narrata perché oggi è teatro di abbandono. I Parchi Letterari non sono la panacea, ma aiutano a leggere l'evoluzione di luoghi in cui l'agricoltura resta centrale. Il vero soggetto di un Parco non è lo scrittore a cui è intitolato, bensì i luoghi della sua ispirazione: spazi che c'erano prima di lui, che continueranno a esserci dopo e che oggi sono cambiati. A noi spetta il compito di raccontarli attraverso le persone che li abitano».

Ci spieghi meglio questo legame.

«Se sparisce il lavoro quotidiano del contadino o del pastore che custodiscono il territorio, l'intero sistema entra in crisi. Nel capolavoro di Alvaro non troviamo solo la descrizione dei paesaggi, ma anche il racconto delle materie prime; allo stesso modo, in Canne al vento, Grazia Deledda descrive menù straordinari. Tutto questo ci serve non tanto per aprire nuovi ristoranti, pur importanti per l'economia locale, ma per connettere l'eccellenza agroalimentare alla narrazione letteraria. Noi sosteniamo buone pratiche e forniamo linee guida, ma poi le azioni vanno calibrate sulle specificità dei singoli luoghi».

Ci sono altri esempi virtuosi in Calabria?

«Il Parco Ernst Bernhard, una realtà molto particolare voluta e costruita dalla comunità di Ferramonti di Tarsia grazie anche alla professoressa Teresina Ciliberti, direttrice del Museo Internazionale della Memoria e presidente del Parco stesso. Lì Bernhard e gli altri internati raccontarono la quotidianità del campo attraverso lettere e scritti postumi: erano spesso psicologi, scrittori e artisti che riuscirono a creare una comunità solidale in una condizione tragica, salvandosi tutti. Oggi in quell'area sorge una riserva naturale straordinaria nella cui tutela sono coinvolti i cittadini e soprattutto le scuole, con circa 12 mila visitatori l’anno. È la prova di come un luogo di sofferenza possa trasformarsi in uno spazio di rinascita culturale».

Una rete transnazionale per una dimensione globale: quanto conta internazionalizzare Alvaro?

«È decisivo. Proiettare oltreconfine figure di grandi scrittori e intellettuali mette in relazione territori distanti e fa emergere connessioni che costituiscono la filigrana di una vera politica di coesione. Alvaro era un intellettuale europeo, un viaggiatore, una mente aperta. Lo facciamo già tra Sardegna e Norvegia, unendo territori accomunati dalla storia mineraria; dobbiamo farlo qui, collegando le comunità delle foreste calabresi al resto d'Europa. Le sfide, dallo spopolamento alla gestione boschiva, sono le stesse dalla Lapponia a Malta. Il Parco serve a questo: tradurre la parola in azione, rendendo la memoria un'opportunità concreta per i giovani di oggi».

Quali sono le prossime tappe?

«A breve definiremo un calendario di attività costruito sugli itinerari che abbiamo già individuato. Il primo obiettivo è strutturare, anche in sinergia con l’Università e i Comandi dei Carabinieri Forestali, veri e propri soggiorni di studio e immersione sul territorio».