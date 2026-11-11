I Parchi Letterari sono percorsi permanenti nei luoghi in cui scrittori e poeti hanno vissuto e da cui hanno tratto ispirazione. Paesi, parchi e riserve naturali sono un patrimonio culturale e ambientale da proteggere, reso fruibile ai visitatori attraverso una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria mediante attività culturali e manifestazioni ideate per far conoscere gli autori e i loro luoghi d’ispirazione.

Il fine è far rivivere attraverso attività esperienziali il ricordo degli scrittori che sono stati una presenza importante e ineludibile nella storia della letteratura italiana; e questo è reso possibile attraverso una immersione nei luoghi che hanno ispirato la loro scrittura.

Un Parco Letterario è fatto di accoglienza, soggiorni, visite guidate, incontri, premi, presentazioni e prevede attività legate alla filiera agroalimentare e all’artigianato. La conoscenza del paesaggio e del patrimonio culturale, sia naturale che immateriale, trova nel Parco letterario uno strumento fondamentale.

I luoghi comunicano le sensazioni che hanno ispirato gli autori per le loro opere; e i Parchi Letterari fanno così rivivere al visitatore l'autore e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni che a quell’autore sono inscindibilmente legati.

Le ambientazioni di romanzi, racconti, novelle o poesie (case, ruderi, centri storici, campagne o periferie) diventano fonte di conoscenza di paesaggi e di ambienti che si configurano come patrimonio testimoniale dei valori naturali, storici e culturali delle comunità locali da proteggere, conservare e rivitalizzare.

Molte delle più celebri opere letterarie, ambientate in luoghi reali legati alla vita o alle vicende di un autore, offrono un metodo originale di interpretazione dello spazio e consentono di reinterpretare il territorio e di dare un significato ai luoghi, realizzando una equilibrata congiunzione tra paesaggio, patrimonio culturale e attività economiche.

In Italia sono 33 i Parchi letterari ufficialmente istituiti che possono fregiarsi della iconica ‘palmetta’ che li contraddistingue dalle apocrife e numerose contraffazioni. In Calabria, sino al 16 novembre 2026, c’era un unico parco, dedicato a Ernst Bernhard e al Campo di Concentramento di Ferramonti di Tarsia: di altissima valenza civile, nell’impedire che la memoria cancelli gli eventi oltraggiosi della Storia.

Il 16 novembre nascerà ufficialmente il Parco letterario dedicato a Corrado Alvaro attraverso la firma della specifica Convenzione istitutiva da parte del Parco Nazionale dell’Aspromonte, del Paesaggio Culturale Italiano, che gestisce la rete dei parchi letterari in Italia e nel mondo, e del Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro», al quale toccherà il compito ― in sinergia con le istituzioni ― di realizzarlo concretamente. Il Sindaco metropolitano, presente alla cerimonia, firmerà per conoscenza e collaborazione.

È un evento storico che si realizza nel 70° anniversario della scomparsa di Alvaro e si congiunge con un altro obiettivo felicemente raggiunto: la istituzione della Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Corrado Alvaro. E in entrambi i casi Alvaro raggiunge una collocazione prestigiosa, poiché va a integrarsi in un elenco di autori di somma grandezza, come ad esempio ― fra i Parchi Letterari ― Virgilio, Petrarca, Montale, Shelley, Pasolini, d’Annunzio, Ovidio, Verga e Deledda.

Il Parco letterario intitolato a Corrado Alvaro si situa nel suo contesto naturale, che è quello del Parco Nazionale dell’Aspromonte, nel cui ambito Alvaro ha ambientato gran parte della sua produzione più rilevante e più conosciuta nel mondo. È un progetto annoso, più che ventennale; ed è stato risuscitato grazie all’illuminata spinta dell’on. Giusi Princi, allora Vicepresidente della Regione, che ha ferventemente sposato il progetto.

Dopo una lunga concertazione con il Presidente dei Parchi letterari, dott. Stanislao De Marsanich, il progetto è giunto finalmente alla firma di istituzione, che avverrà il 16 novembre 2026. Sarà il primo vero parco letterario in Calabria e costituisce una notevole risorsa per un territorio purtroppo poverissimo (si prevedono, a regime, almeno seimila visitatori all’anno). Saranno presenti, oltre ai firmatari (il dott. Carullo per il Parco Nazionale dell’Aspromonte; il dott. Stanislao De Marsanich, come presidente dei Parchi letterari; il prof. Aldo Maria Morace, come presidente del Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro»), l’on. Princi, che coordinerà gli interventi; e ci sarà anche il saluto del Sindaco Metropolitano, on. Francesco Cannizzaro, essendo il Parco Letterario Alvaro inscritto totalmente nell’area metropolitana. Si prevedono anche altre numerose presenze istituzionali.

L'obiettivo del Parco Alvaro è quello di rendere accessibile e fruibile l’opera di Corrado Alvaro attraverso percorsi tematici, esperienze immersive e infrastrutture adeguate, favorendo lo sviluppo culturale e turistico della regione.

In particolare, ci si propone di:

costruire un’offerta culturale innovativa che, partendo dal culto della memoria e delle radici comuni, sappia aggregare flussi di visitatori autoctoni e forestieri;

costruire memoria e identità attraverso un percorso culturale ispirato alla figura e all’opera di Corrado Alvaro quale elemento di riconoscimento e connessione dei patrimoni letterari, sociali, antropologici, territoriali di una Calabria sospesa tra passato e futuro, ma che ancora oggi conserva tratti identitari marcati e riconoscibili;

costruire un patto intergenerazionale per la custodia dei patrimoni culturali calabresi che ― a partire dalla celebrazione di Corrado Alvaro quale ambasciatore delle radici e della storia calabrese ― sappia declinare una nuova narrazione della Calabria attraverso l’offerta di percorsi sensoriali fatti di letteratura, arte, memoria ed esperienze enogastronomiche.

Le condizioni sono ideali perché:

A) Alvaro è uno scrittore tra i più grandi del 900 italiano e ha avuto un intenso rapporto ispirativo (mai venuto meno) con il territorio aspromontano;

B) Il parco è ambientato in un contesto territoriale di superba bellezza, l’Aspromonte, tra i più suggestivi dell'Italia centro-meridionale, ricco di stratificazioni intellettuali, di storia civile e religiosa, di tessuto antropologico e di presenze culturali, che vanno dalla Magna Grecia alla romanità, dagli insediamenti bizantini al tardo medioevo, da Campanella a Padula e alla letteratura della questione meridionale (e tutti i percorsi per i visitatori sono finalizzati in tal senso);

C) C’è l’opportunità di realizzare un itinerario emotivo, fisico, culturale e intellettuale di appropriazione conoscitiva del background ambientale, visivo, antropologico, storico e mitico che ha legato la scrittura alvariana alla terra della ispirazione creativa che pervade le sue opere più note; e ciò verrà realizzato attraverso la costruzione e l’offerta di sei percorsi, già delineati, alla scoperta del territorio e delle sue tipicità.

È previsto anche, nella sede del Parco, il ricorso a una raffinata tecnologia digitale, con uso della realtà aumentata e della Intelligenza artificiale, per consentire un’esperienza emozionante di realtà virtuale. Le soluzioni si basano su tre concetti fondamentali: l’ipermedialità del linguaggio utilizzato; l’interattività della fruizione e l’abbattimento delle barriere fisiche per i visitatori di ogni fascia di età. I percorsi saranno attrezzati, inoltre, con totem interrogabili e con panchine parlanti.

Il termine ‘Parco letterario’ è stato creato da Stanislao Nievo, pronipote dell'autore delle Confessioni di un italiano. Come si è già accennato, indica un itinerario culturale che si snoda attraverso i luoghi celebrati dalla letteratura italiana di ogni tempo, divenendo un'occasione per rivedere paesaggi noti e per scoprire angoli d'Italia poco conosciuti attraverso gli occhi di quegli scrittori che da essi trassero ispirazione, ambientandovi le loro opere. E il Paesaggio Culturale Italiano, appositamente creato a questo fine da Stanislao de Marsanich, si è assunto il compito di promuovere e di coordinare in tutta Italia la nascita e la tipologia di questi affascinanti itinerari: zone e percorsi della memoria letteraria da godere a livello paesaggistico e ambientale, ma da fruire anche come scoperta dell'artigianato locale e come ghiotto incontro con le bevande e i vini tipici di una terra e di una regione.

L'Aspromonte, in cui il Parco Letterario Alvaro s'incastona, costituisce uno degli spazi ambientali di maggiore interesse di tutto l'Appennino meridionale: una terra di tormentata e drammatica bellezza, racchiusa nel respiro sinuoso delle marine e dominata dalla mole imperiosa delle montagne, che si protendono a lambire il Tirreno e lo Ionio e lo Stretto di Messina. È inciso profondamente dalle fiumare, che la erodono creando gola e dirupi, cascate e abissi di selvaggia fascinazione, e poi, verso la foce, ampiezze calcinate e petrose. Gli altipiani boscosi, che ne addolciscono il profilo, divengono terrazze naturali da cui lo sguardo spazia per vasti orizzonti, abbracciando mare e monti, Calabria e Sicilia, fino alla lontananza azzurra delle Eolie, sullo sfondo ultimo. La vite e l'ulivo e la densità incolta della macchia mediterranea lasciano il posto, salendo di quota, a fitti boschi di castagni e di querce, di pini larici e di alberi bianchi, nei quali ancora abitano il lupo e lo scoiattolo, il gufo reale e lo sparviero.

I percorsi

Partendo dalla casa natale di Alvaro, sede della Fondazione a lui intitolata, e da quella del Parco letterario, si visita il centro storico di San Luca, che ha come luoghi privilegiati la Chiesa madre di Santa Maria della Pietà (nel suo interno un'Annunciazione di Nik Spatari), i resti del palazzo Stranges (le cui scale sono state percorse dall'Antonello di Gente in Aspromonte ed in cui si rifugia il Babel di L'uomo nel labirinto) e la splendida veduta della Loggia del Petto. Si percorre poi un tratto della fiumara Buonamico (forse la più bella fra le tante dell'Aspromonte) e ci si addentra tra i ruderi dell'antico abitato di Potamia (così Alvaro indicava San Luca in La cavalla nera, abbandonato già dal secolo XVI); e si parte poi, penetrando nel cuore segreto dell'Aspromonte, alla volta dell'antico e suggestivo Santuario basiliano di Polsi, cui Alvaro dedicò nel 1912 il suo passo d'esordio), per poi fare il ritorno a San Luca.

Dal paese natale di Alvaro è possibile percorrere tutta una serie di itinerari escursionistici: il trekking alla volta dei monoliti di Pietra Longa e di Pietra Cappa (con i resti della Chiesa bizantina di San Giorgio), dello svettante picco (con l'insediamento altomedievale) di Pietra Castello, della quasi inaccessibile fiumara Butramo (con la chiesa medievale di San Nicola) e del lago Costantino (un unicum in Europa, perché originato nel 1972 da una colossale frana), nonché un tratto del sentiero Italia fino a Montalto (la vetta più alta dell'Aspromonte) e del Sentiero dell'Inglese (riproposto sulla base dell'itinerario descritto da Edward Lear nel 1847). Per ripercorrere la stratificazione storico-culturale della Calabria alvariana, si proporrà ai visitatori la visita ai resti archeologici di Locri Epizephiri e di Caulonia, alla città bizantino- normanna di Gerace e a quella di Stilo (con la chiesetta bizantina della Cattolica e con il castello feudale), patria di Campanella, cui lo scrittore di San Luca dedicò una famosa raccolta antologica, riconoscendo nello Stilese uno dei suoi padri spirituali.