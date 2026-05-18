Il regista reggino incontrerà studenti e pubblico il 21 maggio all’Accademia di Belle Arti per un confronto su linguaggi audiovisivi, identità territoriale e narrazione del patrimonio

Sarà il regista Fabio Mollo uno dei protagonisti più attesi del RIFF_Kids 2026, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. Giovedì 21 maggio, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in Via XXV Luglio 10, Mollo terrà una masterclass dal titolo “Cinema e patrimonio culturale. Linguaggi, visioni e narrazione”. L’incontro, moderato dalla co-direttrice artistica del RIFF_Kids Alessandra Cilio, sarà ad ingresso libero, con partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

La masterclass rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo di RIFF_Kids, progetto realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Inserita in un programma che porterà a Reggio Calabria oltre mille studenti tra il Cinema Odeon, il Museo Archeologico Nazionale e l’Accademia di Belle Arti, l’iniziativa intende offrire ai ragazzi, ai docenti e al pubblico un’occasione di confronto diretto con un autore capace di attraversare linguaggi, generi e formati diversi.

Fabio Mollo, nato a Reggio Calabria, è oggi una delle voci più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Dopo la formazione internazionale e il diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, si è imposto all’attenzione della critica con Il Sud è niente, sua opera prima, presentata in importanti festival internazionali e profondamente legata alla sua città d’origine. Nel 2017 ha diretto Il padre d’Italia, film con Luca Marinelli e Isabella Ragonese, confermando una poetica attenta ai temi dell’identità, della marginalità, della famiglia e della ricerca di sé.

Alla sua filmografia appartengono anche Anni da cane, primo film italiano originale Amazon Prime Video, My Soul Summer e Nata per te, opera ispirata alla storia vera di Luca Trapanese e della figlia Alba, che affronta con delicatezza il tema della paternità, dell’accoglienza e del diritto alla cura. Accanto al cinema di finzione, Mollo ha lavorato anche per la serialità televisiva, firmando episodi di produzioni come Curon, e ha sviluppato un percorso documentario di particolare rilievo, culminato in Semidei – Flesh and Bronze, realizzato con Alessandra Cataleta e dedicato ai Bronzi di Riace.

Proprio questo intreccio tra cinema, identità territoriale e patrimonio culturale rende la presenza di Fabio Mollo particolarmente significativa all’interno del RIFF_Kids. La sua esperienza artistica dimostra come il racconto audiovisivo possa diventare non solo strumento narrativo, ma anche meccanismo di conoscenza, capace di restituire nuova vita ai luoghi, ai reperti, alle memorie e alle comunità. Nel caso di Reggio Calabria, il dialogo con il patrimonio non è astratto: passa attraverso la città, il Museo Archeologico Nazionale, i Bronzi di Riace, la storia antica e il presente di un territorio che il cinema può contribuire a rileggere con sguardo contemporaneo.

L’appuntamento con Fabio Mollo fa da cornice ideale all’intero progetto RIFF_Kids, che nasce con l’obiettivo di educare gli studenti non solo alla fruizione del cinema, ma alla comprensione profonda del linguaggio audiovisivo. Guardare un film, interrogare le immagini, riconoscere i meccanismi della narrazione, comprendere il rapporto tra realtà, memoria e rappresentazione significa infatti sviluppare senso critico e consapevolezza culturale.

RIFF_Kids conferma così la propria vocazione: avvicinare il mondo della scuola al cinema di ambito storico, archeologico ed etnoantropologico, creando un ponte stabile tra formazione, territorio e istituzioni culturali. La presenza di un autore come Fabio Mollo rafforza questo percorso e offre agli studenti la possibilità di incontrare un regista che ha saputo trasformare la propria appartenenza territoriale in sguardo cinematografico, facendo del cinema un luogo di racconto, ascolto e restituzione.

Il progetto RIFF_Kids è realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, la Cineteca della Calabria e il Circolo del Cinema “C. Zavattini”.