Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 16:45, presso l'Aula Magna “G.Marino” dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria , si svolgerà il secondo incontro del Festival della Complessità 2026, XVI Edizione.

Il titolo del Festival “Quale futuro?” si propone una riflessione sul tema del futuro come forma di confronto collettivo. Sarà possibile collegarsi da remoto attraverso il link: https://meet.google.com/jir-zzyt-vgc(dalle ore 17:00 alle ore 18:0 e link https://meet.google.com/frd-dmxf-ste (dalle ore 18:00 alle ore 19:30).

Aprono l'evento il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Pietro Sacchetti e il presidente del Cis della Calabria, Loreley Rosita Borruto , di seguito verrà proiettato il trailer del Festival della Complessità 2026.

Introducono l'evento: Giuseppe Gembillo, già Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento Cospecs, università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità Componente del Comitato Scientifico e presidente della sezione filosofia del Cis della Calabria; Paola Radici Colace , già Ordinario di Filologia classica dell'università di Messina, presidente Onorario, Direttore Scientifico e presidente della Sezione Antichistica del Cis della Calabria; Annamaria Anselmo , Ordinario di Storia della Filosofia e Storia della Filosofia della Complessità Università di Messina; Daniele Cananzi, già Direttore del Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane (Digies), Università Mediterranea di Reggio Calabria, ordinario di Filosofia del Diritto (Digies), componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria.