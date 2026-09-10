A Gerace la prima edizione della nuova formula di “FisarmoJerax – Global Music Festival, l'evento nazionale ed internazionale dedicato alla fisarmonica (il nome trae origine dalla fusione del nome contratto dello strumento con quello d'origine greca di Gerace).

Una concepita secondo una nuova formula che ha arricchito quella organizzata circa un decennio addietro (allora manifestazione FisarmonJerax) poi interrotta a causa della pandemia. Oggi, come allora, ideatore, fondatore ed indiscusso Direttore artistico del Festival il M° fisarmonicista geracese Antonio Orlando, noto anche oltre i confini nazionali. Accanto a lui, da quest'anno, un direttore istituzionale d'elevato spessore, Antonio Morabito.

Per cinque giorni la Città di Gerace, uno dei Borghi più belli d'Italia e Bandiera arancione del Touring Club Italiano , si è trasformata in “capitale della fisarmonica” grazie alla manifestazione promossa dalla Pro Loco di Gerace, presieduta da Concettina Macrì, e dall'Associazione Arte&Fede, presieduta da Giuseppe Mantella. Il Festival è stato patrocinato dal Comune di Gerace, dalla Casa del Made in Italy della Calabria facente capo all'omonimo Ministero, dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, dalla Città Metropolitana reggina, con il prezioso coinvolgimento della Diocesi di Locri-Gerace, della Cittadella Vescovile di Gerace, di Aicotur (l'Associazione dei Comuni del Turismo delle Radici), del locale Lions Club. Come dire: una forte e convinta sinergia istituzionale ed associazionistica a supporto della valorizzazione territoriale.

Ospite d'eccezione per l'intero evento l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Nigeria presso la Santa Sede, Paul Oga Adikwu con una delegazione del suo Ufficio . FisarmoJerax, ovvero un momento di riflessione, durato ben cinque giorni, sui temi legati alla musica tradizionale e di avanguardia; un'occasione di approfondimento culturale con concerti, master class, dibattiti, approfondimenti storico-artigianali.

Un programma itinerante tra la “Cittadella vescovile”, Piazza delle tre Chiese e la Chiesa di San Francesco di Gerace (qui si è tenuta la giornata celebrativa della fisarmonica diatonica e della tradizione liuteristica calabrese con la partecipazione del maestro Domenico Marrara, noto nel mondo come valido erede d'una generazione di artigiani. Con lui i maestri Giuseppe Garreffa, Vincenzo Piazzetta, Vincenzo Commisso, Rocco Franzè, Nino Minniti, Paolo Messineo, Carmine Orlando). Un'occasione per favorire il confronto artistico e la riscoperta del legame profondo tra la memoria storica, il turismo delle radici ed i linguaggi musicali contemporanei.

Nel rispetto di un programma ampiamente condiviso ed apprezzato dal pubblico proveniente da varie località, si sono esibiti grandi interpreti, artisti di elevato spessore che hanno dato corpo e solennità allo spirito del Festival. I maestri Mario Romeo e Adolfo Zagari, l'accademico internazionale Miljan Bjeletić (proveniente dalla Facoltà delle Arti dell'Università di Niš in Serbia) e altre personalità di rilievo del mondo musicale, che hanno favorito e arricchito il dialogo tra diverse culture. Spazio principale è stato dedicato all'organetto e all'intensa performance di Francesco Giannini, il quale ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione straordinaria e l'uso sapiente degli strumenti più tradizionali della Calabria, aprendoli al contemporaneo alla sperimentazione. Apprezzata la voce della giovane Francesca Laurendi. La programmazione si è conclusa con l'esibizione del maestro Danilo Di Paolonicola, acclamato esponente della fisarmonica diatonica.

Questa prima edizione 2026 di FisarmoJerax è stata arricchita, nel giorno d'apertura, anche dalla partecipazione dell'Orchestra della Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace e diretta da Liliya Byelyera (solisti M° Cosimo Ascioti (tromba), M° Luisa Daniele (flauto) , M° Tommaso Fabiano (flicornino). Successo anche sui social grazie anche alla professionalità di Claudio Antonio Di Domenico. Gli Gli organizzatori, dal direttore artistico Antonio Orlando a quello istituzionale Antonio Morabito, insieme con l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rudi Lizzi, a conclusione del Festival hanno confermato l'impegno per il futuro raggiungibile grazie anche alla già manifestata adesione ed agli auspici del “Grand Ensemble dei 100 Fisarmonicisti dei Conservatori d'Italia” per la direzione artistica del M° Massimiliano Pitocco il quale punta ad un concerto straordinario per la prossima edizione.