La nomina si inserisce in un percorso professionale costruito negli anni attraverso esperienze diversificate e complementari nei settori del giornalismo, delle pubbliche relazioni, della comunicazione istituzionale e della politica

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha proceduto alla nomina ufficiale del suo Portavoce: è il giornalista professionista Federico Lamberti Castronuovo, reggino, 38 anni.

Il suo percorso nasce nel mondo dell’informazione televisiva, in particolare a ReggioTV, dove per diversi anni ha ricoperto il ruolo di caporedattore. Nel corso della sua attività ha poi consolidato il suo bagaglio professionale attraverso la conduzione di eventi pubblici e collaborando con diverse testate giornalistiche, sia della carta stampata sia del settore radiofonico.

A partire dal 2020 ha maturato una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e politica, entrando a far parte della segreteria di Forza Italia, nella struttura organizzativa facente capo all’onorevole Francesco Cannizzaro.

La nomina a Portavoce del Sindaco Cannizzaro si inserisce, dunque, in un percorso professionale costruito negli anni attraverso esperienze diversificate e complementari nei settori del giornalismo, delle pubbliche relazioni, della comunicazione istituzionale e della politica.