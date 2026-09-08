Si inizia a delineare la nuova governance della Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata da Francesco Cannizzaro. Le prime caselle dello staff di Palazzo Alvaro portano i nomi di Giuseppe Perla, nuovo capo di Gabinetto, e Mario Romeo, che sarà il suo vice.

Le nomine sono state formalizzate oggi, 8 settembre, con due distinti decreti del sindaco metropolitano. Perla assume così uno dei ruoli più vicini a Cannizzaro, diventando un punto di riferimento nell'organizzazione dello staff e nel raccordo dell'attività politica e istituzionale del sindaco metropolitano.

Per Perla si tratta peraltro di un ritorno al fianco di Cannizzaro: aveva già fatto parte della sua struttura quando l'attuale sindaco di Reggio era consigliere regionale. Successivamente è passato nello staff dell'allora assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, oggi assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Grandi opere proprio nella Giunta comunale guidata da Cannizzaro. Il suo percorso nelle strutture regionali è poi proseguito con Giusy Princi e Maria Stefania Caracciolo. Catalfamo è entrata nella Giunta Cannizzaro lo scorso luglio.

Al fianco di Perla ci sarà un altro uomo politicamente vicino al sindaco metropolitano, Mario Romeo, già candidato sindaco di Bagnara e poi candidato al consiglio metropolitano nella compagine di Forza Italia, scelto come vice capo di Gabinetto. Sono dunque i primi tasselli della squadra che accompagnerà Cannizzaro nella nuova fase della Metrocity, mentre comincia a prendere forma anche a Palazzo Alvaro la rete politico-istituzionale sulla quale il sindaco intende costruire il proprio mandato.