“Anniversari di Uomini illustri” è un ciclo di incontri che l’Associazione Culturale Anassilaos dedica a personalità della cultura, della ricerca, della letteratura in occasione di particolari eventi (nascita e/o morte) allo scopo di approfondirne la figura e l’opera coinvolgendo di volta in volta Enti (Comune di Reggio Calabria), Istituzioni culturali (Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Archivio di Stato, Biblioteca De Nava) e Associazioni (CIS Calabria).

Nel corso di questi mesi il Sodalizio reggino ha ricordato la figura di Carlo Collodi, l’autore di Pinocchio, con la Prof.ssa Francesca Neri; Piero Gobetti con il Prof. Antonino Romeo; Filippo Tommaso Marinetti.

Venerdì 12 giugno, presso la Sala del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, alle ore 17,30, con la partecipazione dello stesso Museo, della Deputazione di Storia Patria, dell’Archivio e della Biblioteca De Nava, sarà la volta dello storico reggino Gaetano Cingari (1926-1994), Premio Anassilaos 1992, nel primo centenario della nascita.

Tema della lezione della Prof.ssa Michela D’Angelo, già docente di Storia moderna nell’Università di Messina e Presidente dell'Istituto di Studi Storici «Gaetano Salvemini» di Messina, nonché allieva del Maestro, sarà “Gaetano Cingari, un Maestro tra storia e politica”.

A portare i saluti saranno Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Angela Puleio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria; Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava; Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos.

Introdurrà il Dott. Fabio Arichetta, Responsabile del Centro Studi Anassilaos “Rosario Romeo” e componente della Deputazione di Storia Patria di Reggio Calabria.

Insigne meridionalista, allievo degli storici Giorgio Spini, Luigi Firpo e Rosario Romeo, dal 1963 Ordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, Gaetano Cingari è stato un punto di riferimento per la cultura storica del nostro Mezzogiorno, per la Calabria e per la stessa città di Reggio.

Basti accennare ai volumi Storia della Calabria dall'Unità a oggi (1982) e Reggio Calabria (1988), nei quali con estremo rigore e lucidità analizza e mette in luce tutte quelle problematiche e criticità che tuttora caratterizzano la nostra realtà, pur credendo nel Mezzogiorno e nella sua resurrezione e, per tale ragione, mostrandosi sempre infastidito dalle vicende che quella resurrezione ritardavano e rischiavano di affossare.

Come tanti intellettuali del nostro Meridione, da Croce in poi, ha saputo unire l’impegno di storico con quello politico, ritenendo, a ragione, che cultura sia anche politica e che non sia possibile per un uomo di cultura sottrarsi all’impegno nei confronti della polis, della Comunità.