Si è concluso con successo il concorso d’arte “Investing in a Nature-Positive economy”, evento con cui la Galleria d’arte Dedalo ha chiuso l’anno. Per il quarto anno consecutivo, la galleria guidata dalla curatrice Silvana Marrapodi è stata scelta come partner ufficiale della EU Green Week, la prestigiosa kermesse ambientale della Commissione Europea che a giugno ha tenuto il suo summit a Bruxelles.

Hanno esposto gli artisti: Cristina Arnese, Franchina Avenoso, Mirella Avenoso, Demetrio Vincenzo Barreca, Cristina Benedetto, CaMaRi, Antonio Gambacorta, Fabrizia Ghione, Giuseppe Iaria, Adele Leanza, Carol Malacrinò, Nicoletta Marra, Tiziana Marra, Elena Cristina Melinte, Ugo Morabito, Eliza Stefania Meagu, Lidia Neri, Fulvia Francesca Rocca.

Sempre attiva la partecipazione delle aziende del territorio: FL Marketing, Ke Stampa, Bustels, Novadomus, CMDI Grafica e Stampa, DM Films, Car Sport Design, Informatic World, L'Agricoltore di Lorenzo Artuso, Pietra Kappa di Roberto Arillotta

Gli artisti in mostra si sono confrontati con le urgenze del territorio, in particolare sul tema dello spopolamento del Sud Italia. Attraverso pittura, scultura e installazioni, le opere hanno dato voce a borghi abbandonati, storie di riuso e alla tenacia dell'Anima Mediterranea, trasformando l'esposizione in una silenziosa ma potente protesta artistica. Il 4 giugno, in concomitanza con la conferenza europea, l'evento ha ospitato anche una degustazione di prodotti tipici a cura di Pietra Kappa.

L'alto livello qualitativo delle opere ha impegnato severamente le commissioni giudicatrici, divise in due sezioni e composte da professionisti di altissimo profilo: la Giuria Tecnica (Francesca La Corte e Angela Casile) e la Giuria Scientifica (Laura Giovine, Maria Antonella Lopresti e Antonio Sigilli).

Ad arricchire l'esperienza sensoriale della settimana è stata anche la partecipazione di Pietra Kappa, che il 4 giugno – in concomitanza con la conferenza di Bruxelles – ha offerto una degustazione dei propri prodotti d'eccellenza, tuttora disponibili per l'acquisto nei locali della galleria insieme al catalogo ufficiale della mostra.

Afferma il consigliere comunale avv. Mario Cardia: «La Galleria Dedalo si conferma una delle realtà culturali più dinamiche e prestigiose del nostro territorio, capace di coniugare arte, identità e visione europea. Il fatto che, per il quarto anno consecutivo, sia stata scelta come partner ufficiale della EU Green Week rappresenta un riconoscimento importante non solo per la galleria e per la curatrice Silvana Marrapodi, ma per l’intera comunità.



Le opere presentate hanno affrontato con sensibilità e profondità temi di grande attualità, come lo spopolamento del Sud Italia e la necessità di costruire un modello di sviluppo sostenibile che non dimentichi le persone, la memoria e le radici dei nostri territori. L’arte, ancora una volta, dimostra di essere uno strumento capace di stimolare riflessione, consapevolezza e partecipazione.



Ai vincitori, a tutti gli artisti partecipanti, alle aziende che hanno sostenuto l’iniziativa e ai componenti delle giurie rivolgo le mie più vive congratulazioni. Manifestazioni come questa contribuiscono a valorizzare il talento, promuovere il territorio e rafforzare quel legame tra cultura e sviluppo che rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro delle nostre comunità.

Come consigliere comunale, continuerò a sostenere e promuovere tutte quelle iniziative che investono nella cultura come motore di crescita, coesione sociale e valorizzazione delle eccellenze del territorio», conclude Cardia.

Sono risultati vincitori:

Premio Giuria Tecnica:

- 1° Classificato: "Pietra Cappa" di Tiziana Marra

- 2° Classificato: "Pentedattilo" di Giuseppe Iaria

- 3° Classificato: "Fichi d'india" di Franchina Avenoso

- Premio al merito: "La Costellazione del Ritorno" di Demetrio Vincenzo Barreca

- Premio al Merito: "Ultima Cena" di Antonio Gambacorta

Premio Giuria Scientifica:

- 1° Classificato: "Tramonto" di Ugo Morabito

- 2° Classificato: "Heart Cup" di Elena Cristina Melinte

- 3° Classificato: "Donna con Calle" di Mirella Avenoso

- Premio al Merito: "Germogli di Speranza" di Lidia Neri

Premio Arte & Social:

- 1° Classificato: "Equilibrio Precario" di Nicoletta Marra

- 2° Classificato: " L'Aratro Andava nell'ombra pian piano" di Fulvia Francesca Rocca

- 3° Classificato: "Silenzio Minerale" di Fabrizia Ghione

Premio Gioventù:

- Cristina Arnese

- Eliza Stefania Neagu

L'esposizione della Galleria Dedalo si conferma così non solo una vetrina d'eccellenza per l'arte contemporanea, ma una vera e propria operazione di coscienza collettiva, dimostrando che la cultura può (e deve) essere la linfa da cui ripartire per progettare un futuro autenticamente sostenibile.