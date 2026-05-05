Nel corso della tre giorni sono in programma incontri per adulti, attività di yoga, gioco. Gran chiusura alla Villa comunale Fava con l’evento Taurianova dei bambini
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Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 prende vita a Taurianova il Festival dell’Infanzia “Giochiamo A Crescere” GAC, nell’ambito del progetto Giochiamo a crescere, promosso dal Consorzio Macramè (capofila) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il Festival si articola in tre giornate tematiche:
- Venerdì 8 maggio, dalle 18:00 alle 20:00 – presso il Plesso San Giovanni de’ Rossi dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio - Contestabile - Monteleone - Pascoli”: “Connessioni educative”, incontri per adulti e laboratori esperienziali per bambini su emozioni e consapevolezza.
- Sabato 9 maggio, dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:00 – nello stesso plesso: “Armonie in movimento”, laboratori dedicati al corpo, linguaggio espressivo e nutrizione, con attività di yoga, movimento, musica e gioco.
- Domenica 10 maggio, attività al mattino dalle 09:30 alle 11:30 nel plesso scolastico e dalle 10:00 alle 11:00 presso lo Spazio Gioco GAC al Polo Sociale Integrato, con attività creative, letture animate e momenti di gioco condiviso. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, il Festival si conclude alla Villa Comunale “Antonino Fava” con l’evento “Taurianova dei bambini”, con artisti di strada, giocoleria e bolle di sapone.
La partecipazione alle attività è libera; la prenotazione è consigliata per i laboratori a numero chiuso.