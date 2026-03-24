In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2026 si terrà giovedì 26 marzo alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca “Pietro De Nava” un incontro sul tema “Amor che nella mente mi ragiona”. L’amore nella parola poetica: da Saffo a Dante e ai moderni con letture a cura degli allievi della 4^C del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, evento promosso congiuntamente dall’Associazione Anassilaos, dallo stesso Liceo T. Campanella –Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria e dalla Biblioteca De Nava con il patrocinio del Comune. Dopo aver ospitato nel mese di gennaio gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” che hanno recitato testi di Catullo e Lucrezio con la partecipazione dei proff. Carmelo Cutrupi, Carmela Lucisano e Amos Martino, è ora la volta del Liceo Classico reggino con l’intervento della Prof.ssa Lucrezia Laganà, Docente di latino e greco presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria e referente a supporto del Dirigente Scolastico per il plesso Tommaso Campanella. Il 16 aprile sarà invece la volta del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” con la Prof.ssa Anna Maria Borrello. “La percezione dell’Antico” che l’Associazione Anassilaos segue e persegue da un certo numero di anni quale scoperta o riscoperta di una civiltà che tuttora caratterizza il nostro quotidiano – scrive Stefano Iorfida, Presidente del Sodalizio – ha intanto un senso se ci si rivolge alle più giovani generazioni sulle quali ricadrà la responsabilità di perdere o salvare un antichissimo retaggio depurato, alla luce della nostra sensibilità cristiana, dei pur numerosi aspetti problematici. Da qui l’incontro con le scuole e gli studenti chiamati ad essere non spettatori passivi ma protagonisti, insieme ai loro docenti, di incontri culturali. La manifestazione sarà aperta dai saluti della Dott.ssa Lucia Anita Nucera, Assessore al Comune di Reggio Calabria; della Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava”, dell’ Avv. Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico del Liceo T. Campanella –Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria. Il giorno successivo, venerdì 27 marzo, alle ore 17,00, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio nell’ambito di un incontro promosso dall’Associazione Anassilaos e dal CIS Calabria la Prof.ssa Gilda Mastrorosa, Associato di Storia romana presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze, terrà una lezione sul tema “Sguardi tardo-antichi sulla natura e la campagna: declinazioni del benessere e dell’emotività”. Interverrà la Prof.ssa Lucietta Di Paola, già Professore Associato di Storia Romana e di Istituzioni e Società nell’antica Roma, Università di Messina e Direttore della rivista “Il Maurolico”. Interverranno con un breve saluto Lucia Anita Nucera, Assessore Comune di Reggio Calabria; Loreley Rosita Borruto, Presidente CIS Calabria; Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos. Alla studiosa sarà consegnato il Premio Anassilaos 2025 non ritirato nel mese di novembre.