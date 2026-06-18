Sarà un debutto travolgente a inaugurare la 41ª stagione di CatonaTeatro. Il 22 luglio alle ore 21:15, il palcoscenico dell'Arena Alberto Neri ospiterà, in esclusiva regionale, “Shall We Dance! Ballando… da Palermo a Londra”, il nuovo attesissimo spettacolo di Giovanni Pernice. Il ballerino professionista, idolo del pubblico italiano per i suoi successi a Ballando con le Stelle su Rai 1 e star del teatro inglese, darà il via a un tour che toccherà le principali arene estive prima di approdare, a settembre, allo storico Teatro Sistina di Roma.

Un viaggio autobiografico tra televisione, Londra e grande danza

Giovanni Pernice si racconterà per la prima volta al pubblico italiano in uno show celebrativo e biografico. Lo spettacolo ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e della sua straordinaria carriera: originario di Palermo, Giovanni Pernice ha conquistato milioni di spettatori grazie al suo straordinario talento, alla tecnica impeccabile e a un carisma unico. Nel corso della sua carriera si è affermato come uno dei volti simbolo del celebre programma di Rai1, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di danza e un vero idolo per il pubblico. Parallelamente alla televisione, Pernice ha costruito un solido percorso internazionale nel mondo della danza competitiva e dello spettacolo che lo ha consacrato come uno dei ballerini più amati nel Regno Unito e in Italia.

Un cast d'eccellenza: i nuovi talenti di Rai 1 co-protagonisti sul palco

Ad affiancarlo sul palco ci sarà un corpo di ballo d’eccellenza, tre dei volti più freschi, amati e vincenti delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle su Rai 1. Sul palco dell'Arena Alberto Neri saliranno infatti:

Nikita Perotti e Sophia Berto: La coppia d'oro della danza italiana, vincitori amatissimi di Ballando on the Road e successivamente acclamati maestri nel sabato sera di Milly Carlucci. Porteranno in scena la loro straordinaria sintesi di tecnica impeccabile, freschezza e l'energia travolgente che ha già conquistato milioni di telespettatori.

Erica Martinelli: Straordinaria ballerina professionista e coreografa, colonna portante del corpo di ballo dello show di Rai 1, nota per la sua eleganza magnetica e la versatilità negli stili latino-americani.

Insieme daranno vita a una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard, fusi in una narrazione dinamica, elegante e spettacolare.

Un team creativo d'eccellenza e musica dal vivo

L'opera si avvale della direzione artistica firmata da Massimo Romeo Piparo, storico autore cinematografico e teatrale, nonché ideatore della versione italiana di Ballando con le Stelle. Le coreografie sono curate da Arduino Bertoncello, mentre la direzione musicale è affidata al Maestro Emanuele Friello, che guiderà una band di musicisti dal vivo e vocalist pronti a trasformare la serata in un coinvolgente "jukebox" danzante con i più grandi successi internazionali. I costumi sono di Cecilia Betona e le scene di Teresa Caruso.

Lo spettacolo si preannuncia come un’esperienza coinvolgente capace di unire narrazione, danza e grande intrattenimento.

Tutte le info (biglietti compresi) su www.catonateatro.it







