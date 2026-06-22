Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in sinergia con il Planetario “Pythagoras, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della Biblioteca Villetta “P. De Nava”, martedì 23 giugno c. a., alle ore 17, promuovono la conferenza “Gli occhi e i colori della notte: astrofisica e letteratura in dialogo”.

Introducono l’incontro Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il contributo di video proiezione relaziona Angela Misiano, responsabile Scientifico del Planetario “Pythagoras” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. L'astrofisica, pur essendo una scienza che studia il cosmo, ha un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana, migliora le tecnologie, stimola paragoni tra diverse culture, consente di affrontare con maggiore consapevolezza la comprensione del mondo.

Da quando l'uomo ha alzato gli occhi al cielo per la prima volta, la volta celeste ha smesso di essere solo una mappa di punti luminosi ed è diventata una tela per l'immaginazione, il mito e la filosofia. Se l'astrofisica misura le distanze, calcola le orbite e studia i corpi celesti, la letteratura dà un senso emotivo, poetico ed esistenziale all'immensità del creato.