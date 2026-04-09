L’artista guiderà il pubblico in un viaggio ironico attraverso tremila anni di storia, tra misteri, curiosità e riletture sorprendenti: dalle piramidi allo sbarco sulla Luna, passando per aneddoti e domande provocatorie

Prosegue la programmazione del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”, promosso dall’Associazione “Calabria Dietro le Quinte – APS” nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria. Il cartellone propone un ricco calendario di spettacoli teatrali, nazionali e regionali, ospitati in diversi teatri e luoghi culturali del territorio calabrese.

A Reggio Calabria, il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 aprile alle ore 21.00 al Cine-Teatro Metropolitano DLF, con uno dei volti più noti di Made in Sud: Marco Capretti, protagonista dello spettacolo “Vero o Falso”. In novanta minuti, l’artista guiderà il pubblico in un viaggio ironico attraverso tremila anni di storia, tra misteri, curiosità e riletture sorprendenti: dalle piramidi allo sbarco sulla Luna, passando per aneddoti e domande provocatorie. Uno show dinamico e coinvolgente, arricchito da contenuti video e immagini su ledwall, pensato per divertire e far riflettere spettatori di tutte le età.

Comico e attore romano, Capretti è attualmente inviato speciale per la trasmissione “Citofonare Rai Due” condotta da Paola Perego ed è noto al grande pubblico proprio per la partecipazione a Made in Sud, dove dal 2012 si distingue come monologhista. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a format televisivi come “S.C.Q.R. – Sono Comici Questi Romani” e a diversi programmi su Comedy Central. Al cinema ha recitato in film come Sotto una buona stella di Carlo Verdone e Mamma qui comando io di Federico Moccia. Parallelamente è molto attivo in teatro con spettacoli originali, tra cui Quando tutti dormono e L’Ultima coppia del mondo, portando in scena una comicità basata sull’osservazione del quotidiano.

Il calendario prevede venerdì 10 aprile all’Auditorium comunale di Gioiosa Ionica lo spettacolo di cabaret “Chissù è de nostri” del comico catanzarese Piero Procopio. Uno show molto divertente incentrato su aneddoti e storie legate alla calabresità in forma ironica e sarcastica.

Dal 23 aprile prenderà, invece, il via a Reggio Calabria il programma “Teatro nei musei”, un percorso di spettacoli di drammaturgia classica e contemporanea con compagnie calabresi e nazionali pensato per coinvolgere cittadini e turisti valorizzando luoghi di grande interesse culturale come il Castello Aragonese e il Museo d’Arte “Alfonso Frangipane” di Reggio Calabria. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, i tableaux vivants ispirati a Caravaggio, interpretati dalla compagnia Ludovica Rambelli Teatro di Napoli e lo spettacolo per bambini “Storie appese a un filo” con le marionette della compagnia all’Incirco.

Per informazioni e prenotazioni: www.calabriadietrolequinte.it - whatsapp 320.9778859 – tel. 389.1435140.