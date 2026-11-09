Autori, linguaggi e temi della grande narrativa meridionale per i “Martedì letterari del Casino di Sanremo”, nell’appuntamento “Letteratura del Sud”, svoltosi la scorsa settimana nella prestigiosa location della riviera ligure. Protagonisti dell’incontro di alto profilo culturale alcune delle voci più significative della letteratura meridionale, tra cui il calabrese Mario La Cava.

A relazionare sulla figura e l’opera dello scrittore di Bovalino, il presidente del Caffè Letterario “La Cava” Domenico Calabria che ha evidenziato l’attualità della produzione letteraria di La Cava, capace di affrontare, attraverso l’ambientazione calabrese, questioni universali legate alla vita, alla morte, alla natura umana e ha fatto riferimento all’importanza dei rapporti di La Cava con soffermandosi anche sul rapporto dello scrittore calabrese con Leonardo Sciascia e Fortunato Seminara.

Oltre a Mimmo Calabria, sono intervenuti Francesco De Nicola, critico letterario, che ha approfondito le figure di Giovanni Verga, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, e Marino Magliani, che ha parlato di Rocco Scotellaro.

«È importante oggi leggere e rileggere le opere di La Cava e degli scrittori meridionali del Novecento perché ci aiutano a comprendere meglio il passato e, di conseguenza, anche il nostro presente, guardando al futuro», ha detto Domenico Calabria nel suo intervento.

La partecipazione del Caffè Letterario “La Cava, con il suo presidente Domenico Calabria, all’importante rassegna sanremese, indica l’apprezzamento di cui gode l’opera di Mario La Cava e riconosce l’impegno del Caffè Letterario nel promuovere e valorizzare, oltre allo stesso La Cava, gli autori contemporanei, negli appuntamenti settimanali di un percorso culturale ultradecennale, e attraverso il Premio Letterario “Mario La Cava” che, nel 2027, vedrà la sua X edizione.