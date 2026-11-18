Si avvia alla conclusione la seconda edizione del Cilea Opera Festival, la manifestazione dedicata al grande compositore palmese Francesco Cilea, che dal 15 ottobre ha animato la vita culturale di Reggio Calabria e Palmi con un ricco calendario di appuntamenti tra opera lirica, musica sinfonica, concerti cameristici, concorsi internazionali e attività di formazione.

Il gran finale è in programma venerdì 20 novembre, alle ore 20.00, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, con l'esecuzione in forma di concerto de L’Arlesiana, opera in tre atti di Francesco Cilea su libretto di Leopoldo Marenco, ispirata al dramma di Alphonse Daudet. Una scelta particolarmente significativa per il Festival, che conclude il proprio percorso artistico proprio con una delle opere più rappresentative del compositore al quale è dedicato, riaffermando la volontà di valorizzarne e diffonderne il patrimonio musicale.

Composta sul finire dell'Ottocento e rappresentata per la prima volta al Teatro Lirico di Milano nel 1897, L’Arlesiana racconta una vicenda di amore, gelosia e tormento psicologico, ambientata nella campagna provenzale. Al centro della storia è Federico, giovane innamorato di una donna che non comparirà mai sulla scena, ma la cui presenza condizionerà tragicamente il destino dei protagonisti. La partitura, ricca di lirismo e raffinatezza orchestrale, contiene alcune delle pagine più celebri della produzione di Cilea, tra cui il celeberrimo Lamento di Federico, «È la solita storia del pastore», una delle arie più amate dell'intero repertorio tenorile.

Sul podio dell'Ensemble Orchestrale OTC salirà il maestro Deun Lee, direttore d'orchestra coreano, già assistente del maestro Alessandro Tirotta nel corso internazionale di direzione d'orchestra d'opera lirica organizzato nell'ambito del Festival. A lui è affidata la responsabilità musicale dell'appuntamento conclusivo, a coronamento di un percorso artistico e formativo che ha visto Reggio Calabria diventare, anche quest'anno, punto d'incontro per musicisti provenienti da numerosi Paesi del mondo.

Di particolare rilievo il cast vocale, che riunisce artisti di consolidata esperienza e giovani interpreti.

Davide Benigno vestirà i panni di Federico, protagonista della tormentata vicenda, mentre Chiara Tirotta interpreterà Rosa Mamai, figura centrale nella complessa trama di affetti e tensioni familiari.

Accanto a loro, Francesco Vultaggio darà voce a Baldassarre, personaggio di grande spessore umano e drammatico, mentre Aurora Tirotta interpreterà Vivetta, la giovane innamorata di Federico.

Completeranno il cast Domenico Cagliuso nel ruolo di Metifio, Francesca Canale in quello dell'Innocente e Alex Franzò nei panni di Marco.

Sette interpreti che, insieme all'Ensemble Orchestrale OTC, daranno vita a una delle partiture più intense del repertorio operistico italiano, restituendone la ricchezza melodica e la profondità drammatica

La serata conclusiva rappresenterà anche il momento culminante di un'edizione particolarmente articolata, che ha visto alternarsi sul palcoscenico artisti di prestigio internazionale, giovani talenti e professionisti del territorio, con una particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni e alla promozione della cultura musicale.

Sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Tirotta, il Cilea Opera Festival ha progressivamente consolidato la propria identità, costruendo un progetto che affianca alla produzione musicale la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale.

Il 18 novembre l'ultimo appuntamento a Palmi, nella città natale di Cilea

Prima del gran finale reggino, il Festival saluterà anche la città di Palmi, luogo natale di Francesco Cilea e sede di una parte significativa della programmazione.

Mercoledì 18 novembre, alle ore 18.00, alla Casa della Cultura di Palmi, si terrà il concerto “Tra ’800 e ’900 – La transizione musicale europea”, affidato ai pianisti Vittoria Caracciolo e Nunzio Dello Iacovo.

Il programma proporrà musiche di Francesco Cilea e Aleksandr Skrjabin (Scriabin), due compositori che, pur appartenendo a differenti tradizioni musicali, rappresentano significative espressioni del passaggio tra Ottocento e Novecento. Un percorso pianistico che metterà a confronto sensibilità, linguaggi e visioni artistiche diverse, offrendo al pubblico l'opportunità di riscoprire la produzione pianistica di Cilea accanto alle suggestioni armoniche e alla ricerca espressiva del compositore russo.

Il concerto concluderà ufficialmente la programmazione palmese della seconda edizione del Festival, che ha voluto riservare alla città natale del compositore uno spazio importante all'interno del cartellone. La scelta di Palmi non è soltanto un omaggio alle origini di Francesco Cilea, ma esprime la volontà di mantenere vivo il legame tra la sua eredità artistica e il territorio che gli diede i natali, creando un dialogo culturale tra Palmi e Reggio Calabria.

Con questi ultimi due appuntamenti si conclude dunque un percorso musicale iniziato il 15 ottobre, che ha attraversato cinque settimane idealmente dedicate alle cinque opere di Cilea: Gina, Tilda, L’Arlesiana, Adriana Lecouvreur e Gloria. Un Festival che, attraverso la musica, ha unito luoghi, generazioni, artisti e pubblici differenti, nel segno di un compositore la cui produzione continua a rappresentare uno dei patrimoni più preziosi della tradizione musicale italiana.