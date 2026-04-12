Relatrice sarà la professoressa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino al liceo scientifico Leonardo Da Vinci della città

Martedì 14 aprile 2026, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Cis, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria promuove la conferenza “Attualità di Giuseppe Ungaretti: uomo di pena”.Introdurranno l’incontro: Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. A parlare di Giuseppe Ungaretti, poeta di grandissimo valore, in possesso di una grande onestà intellettuale e morale, sarà la professoressa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria. Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1giugno 1970) è stato uno dei poeti più significativi della poesia italiana del Novecento, con i suoi versi ha creato un linguaggio poetico nuovo, scavandone e dilatandone i significati più intimi.

Nel 1912 a Parigi ebbe modo di conoscere Picasso, Apollinaire e Marinetti. Nel 1914, scoppiata la Prima guerra mondiale, rientrò in Italia e si arruolò volontario. Dal 1936 al 1942 Ungaretti visse in Brasile dove, presso l’università di San Paolo insegnò letteratura italiana.

La tragica occupazione nazista di Roma gli ispirò versi del nuovo libro “Il dolore” (1947). Candidato al premio Nobel lo sfiorò per ben due volte. “La terra promessa” (1950), “Un grido e paesaggi” (1952), “Il taccuino del vecchio” (1960) sono le sue ultime raccolte poetiche. Nel 1969 fu stampata la definitiva edizione di “Vita d’un uomo”, che raccoglieva tutte le sue poesie.