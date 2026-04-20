Il comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca De Nava, alle ore 16:45 di martedì 21 aprile 2026, presentano il volume “Il viaggio dell'eroe” – Storie di poesia e incanto di Davide Caccamo, Città del Sole Edizioni. Introducono l'incontro Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P.De Nava”, e modera Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Relazionerà Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica, dell'Università di Messina, presidente onorario, direttore scientifico e presidente della sezione antichistica del CIS della Calabria.

Seguiranno gli interventi di Antonella Cuzzocrea e Franco Arcidiaco, editori della Casa Editrice Città del Sole che ha pubblicato il volume. Paola Radici Colace, nella prefazione al libro, "Il viaggio dell'eroe. Storie di poesia e incanto" scrive che l'autore Davide Caccamo, con una scrittura maturazione, meditata, sofferta, condensata, ha offerto in questo libro un archivio di emozioni, con le quali ha analizzato, spinto dall'esigenza di una ricerca assetata e profonda, il significato dell'uomo, il suo statuto ontologico, il senso della sua presenza nel mondo.