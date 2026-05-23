Domenica 24 maggio 2026 alle ore 18,45 presso la Sala Musica avrà luogo, nell’ambito della rassegna Primavera in Musica, un concerto del cornista Giuseppe Pitarelli e della pianista Tetyana Belekanych. L’evento è organizzato da Ama Calabria con la collaborazione dell’Associazione Paolo Ragone e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Giuseppe Pitarelli è allievo del Maestro Davide Citera presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Ricopre il ruolo di 1° corno all’interno della “Concert Band di Melicucco” e dell’“Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello”, formazioni dirette entrambi dal Maestro Maurizio Managò. Collabora inoltre, sia con le diverse orchestre di fiati del territorio sia con le Orchestre dei Teatri Calabresi quali l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea a Reggio Calabria e l’Orchestra Sinfonica Brutia a Cosenza. Ha conseguito come 2° corno della Banda Giovanile di Melicucco diretta dai maestri Michele Napoli e Alessio Giordano numerosi primi premi nei più prestigiosi concorsi per orchestre di fiati tra cui il Concorso Bandistico Internazionale - Flicorno D’Oro e quelli Ama Calabria 2015 e 2016. Ha partecipato, sempre in qualità di cornista a importanti produzioni lirico sinfoniche e frequentato corsi di perfezionamento sotto la guida di illustri cornisti: tra cui i maestri Luca Benucci, Monica Garrido Ibanez, Raùl Diaz e Jonathan Williams.

La pianista Tetyana Belekanych dopo aver conseguito nel suo paese importanti titoli accademici con lode presso l’Università Pedagogica Statale Ivan Franco di Drohobych ha completato la sua formazione presso il Conservatorio Statale di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria conseguendo con il massimo dei voti e la loda il diploma accademico di 2° livello in pianoforte. Componente del duo Novalma Project svolge un’intensa attività concertistica come solista e accompagnatrice grazie alle sue non comuni doti di lettura e apprendimento di nuovi spartiti musicali. All’attività concertistica affianca quella didattica presso scuole di musica private.

Nel corso del programma il duo eseguirà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Myroslav Skoryk, Franz Josef Strauss, Ennio Morricone e Donato Semeraro.