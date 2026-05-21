L’annuncio del presidente Occhiuto sui social. Biglietti in vendita da domani
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Nuova spinta per il sistema aeroportuale calabrese e, in particolare, per lo scalo "Tito Minniti" di Reggio Calabria. Ryanair si appresta a rafforzare la propria presenza sul territorio con il lancio di un nuovo collegamento diretto verso Milano. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto attraverso i propri canali social.
I biglietti per la nuova tratta saranno disponibili per l'acquisto a partire da domani sul sito e sull'applicazione ufficiale della compagnia aerea low cost irlandese.
Il piano prevede, oltre al potenziamento della rotta tra lo scalo dello Stretto e la Lombardia (con focus su Milano Bergamo), anche un rafforzamento dei voli in partenza dall'aeroporto di Crotone verso Milano Malpensa, consolidando l'asse tra la Calabria e i principali hub del Nord Italia.