Un'installazione di circa 13 metri quadrati racconta Adamo ed Eva attraverso bassorilievi, murales tridimensionali e materiali di riciclo. Specchi e riflessi trasformano il racconto biblico in un'esperienza artistica interattiva
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Un altro capolavoro di straordinaria bellezza ha preso vita al Parco degli Dei di Roccella Ionica, dalle mani instancabili e preziose dell'artista Mariella Costa. Si tratta di un mosaico monumentale dal titolo «Eden» (Adamo ed Eva), che narra i versi biblici del libro della Genesi sulla creazione dell'uomo e della donna e delle conseguenze, nel mondo, dopo la loro cacciata dal Paradiso Terrestre. Il manufatto artistico è un prodotto di maestria, pazienza e passione, che ha portato l'artista a ricostruire, tassello dopo tassello, una delle vicende più controverse e affascinanti per credenti e non: l'origine dell'umanità e del loro allontanamento dalla condizione paradisiaca, cedendo alla tentazione narcisistica di non riconoscere quella forza primordiale d'amore, che ha permesso il suo inizio, la sua evoluzione e la sua realizzazione, portando il caos nel mondo. Tutto questo è rappresentato, in maniera stupefacente, nel mosaico «Eden», che occupa circa 13 mq. Le figure di Adamo ed Eva, come focus di luce dell'intera scena, sono state realizzate in marmo di Carrara, lavorato a bassorilievo, mentre l'albero di mele con il serpente tentatore in murales 3D. Il resto della scena comprende piante e animali, in ordine caotico, ad indicare il disordine creatosi dopo la cacciata dell'uomo e della donna. Il mosaico, appena ultimato, va a completare un muro perimetrale lungo 80 mt, oltre ad altri disseminati nel sito: tessere, frammenti, bassorilievi, specchi, che raccontano storie di miti greci, scene del Cristianesimo e omaggi all'arte classica. Tutti hanno, come leitmotiv, di essere stati realizzati, quasi interamente, con materiale di riciclo, intersecati da specchi e materiale rinfrangente, che rendono le opere interattive, vive e gioiose. Il fruitore diviene, così, parte integrante delle installazioni, la sua immagine frammentata conduce ad una visione multipla di sé, cogliendo nelle varie sfaccettature la complessità dell'essere umano e di come ciascuno sia un tassello imprescindibile nella realizzazione del bene e della bellezza nel mondo. Il sole di giorno e le luci di notte vengono catturati e riflessi, rendendo «Eden» un mosaico vivo, quasi psichedelico.