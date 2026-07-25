«I miei sinceri complimenti al poeta reggino Luciano Tribisonda per la vittoria del premio letterario nazionale Città di Livorno, un prestigioso riconoscimento che richiama l’importanza della letteratura quale strumento di conoscenza, riflessione e crescita culturale». Lo afferma l'eurodeputata calabrese Giusi Princi, componente della Commissione Cultura e Istruzione (Cult) del Parlamento europeo, congratulandosi con il professore Luciano Tribisonda, vincitore di uno dei più autorevoli concorsi italiani dedicati alla poesia e al racconto breve. A conquistare la giuria è stata la poesia “Torna in Grecia”, premiata per la qualità della scrittura e l'intensità del suo impianto lirico. Tribisonda è già autore della raccolta “Stelle dissidenti”, candidata al Premio Strega Poesia 2026, un'opera che ha attirato l'attenzione della critica e dei lettori per la profondità dei temi affrontati e per la capacità di interrogare le fragilità e le inquietudini dell'essere umano contemporaneo.

«È per me motivo di particolare orgoglio – prosegue l’On. Princi - che un autore calabrese si sia distinto in uno dei più autorevoli premi letterari nazionali. Il riconoscimento attribuito a Luciano Tribisonda conferma la vivacità del panorama culturale della nostra regione e la capacità della Calabria di esprimere talenti che, attraverso la forza della parola e della creatività, contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale italiano.

La letteratura e la poesia - aggiunge l’europarlamentare calabrese - sono strumenti fondamentali di crescita civile, di conoscenza e di dialogo, capaci di custodire memoria, alimentare il pensiero critico e offrire nuove chiavi di lettura della realtà. Da già dirigente scolastico e, oggi, da componente della Commissione Cultura al Parlamento europeo, ho sempre considerato l'investimento nella cultura una leva strategica per la crescita delle comunità e lo sviluppo dei territori, perché una società che valorizza il sapere e la libertà di espressione è una società più consapevole, aperta e coesa.

Al poeta Luciano Tribisonda rivolgo i miei migliori auguri affinché possa proseguire il proprio cammino artistico con nuovi importanti risultati, continuando a rappresentare al meglio la Calabria nel panorama letterario nazionale e, in prospettiva, anche europeo», conclude l’On. Giusi Princi.