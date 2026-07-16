L'incontro sarà dedicato in particolare al Premio Speciale monotematico "Nosside-Teagene di Reghion", intitolato al grande reggino del VI Secolo a.C, primo critico letterario nella Storia del mondo.

L'Evento sarà aperto dal Saluto della dott.ssa Rossella Scherl, Assessore alla Cultura del Comune di Roccella che ha concesso il Patrocinio Morale all'appuntamento col prestigioso Premio Mondiale di Poesia Nosside, intitolato dalla sua fondazione nel 1983 alla grande poetessa magnogreca Nosside di Locri e aperto a tutte le lingue e idiomi del mondo..

Si passerà poi all'intervista al Presidente Fondatore del Nosside, lo storico prof. Pasquale Amato, curata dal giornalista prof. Rocco Romeo di TeleMia, media partner del Premio.

L'Evento continuerà con gli interventi del dott. Michele Carilli, Ambasciatore del Nosside nominato tra i Vincitori Assoluti del Premio, della prof.ssa Rosamaria Malafarina - da decenni impegnata nel Nosside e Presidente della Giuria Internazionale nell'Edizione 40 del 2025 della cui Antologia è stata curatrice assieme al Presidente Amato, alla Segretaria della Giuria Denise Caruso e alla designer Valentina Romeo - e della prof.ssa Serena Cara, componente del Laboratorio Permanente del Nosside che illustrerà le tre opere che hanno vinto nel 2025 lo Speciale intitolato al primo critico letterario del mondo.

Nel presentare l'Evento il prof. Amato ha sottolineato l'importanza particolare che questo comparto riveste nel Progetto:

«Lo Speciale "Nosside-Teàgene di Reghion" è stata la prima apertura alla prosa, legata però strettamente alla poesia. È destinato a un articolo breve (del massimo di 4 pagine in A4, carattere Arial, corpo 12) dedicato a un poeta vissuto in qualsiasi epoca in qualunque parte del pianeta Terra. La bellezza e l'originalità dell'idea è quella di coniugare una figura identitaria di alto livello dell'antica polis Reghion con la strategia universale del Nosside e la sua apertura a tutte le lingue e dialetti del mondo.

L'intitolazione al primo critico letterario della storia rappresenta altresì un atto di giustizia nei confronti di un personaggio così importante, ma ignorato dalla cultura ufficiale e dalle istituzioni a tutti i livelli. Anche in questo caso il Progetto Nosside è stato in sintonia con la sua strategia culturale e la propria storia di valorizzazione e divulgazione delle eccellenze del territorio. Ha liberato dalle tenebre dell'oblio una grande figura e la sta facendo conoscere ovunque. Chiunque si avvicina al Nosside in qualsiasi parte della Terra viene a sapere da due anni che tra i primati che la città di Reggio Calabria può vantare è quello di aver avuto tra i suoi figli migliori il primo critico letterario del mondo. Pertanto con Teàgene di Reghion abbiamo ripetuto la stessa operazione compiuta nel 1983, quando nacque il Premio e si decise di intitolarlo alla grande poetessa Nosside di Locri, diffondendo il suo nome e la sua conoscenza ovunque nel mondo».

All'Incontro di Roccella Jonica seguirà l'11 agosto a Gambarie d'Aspromonte alle sei del pomeriggio nella Sala del Caminetto dell'Hotel Centrale l'appuntamento sul Premio Speciale "Nosside-Aspromonte", dedicato a una montagna in qualunque parte del mondo. Il viaggio estivo del Nosside si concluderà a Reggio Calabria nel cuore del VI Festival "Scirubetta" del Gelato Artigianale Domenica 13 settembre, dedicato allo Speciale "Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria", che ha dato il via alla felice idea di dar vita a una serie di rami che arricchiscono l'albero sempre più monumentale del Nosside.