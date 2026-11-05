Il Royal National Ballet of Georgia sta per arrivare a Reggio Calabria in "Fire of Georgia", appuntamento al Teatro Cilea (Corso Garibaldi, 325) Lunedì 7 Dicembre alle ore 21:00. La Colchide, terra del mito di Medea e Giasone, oggi conosciuta come Georgia, rivive attraverso le straordinarie performance dell’ensemble diretta da Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze.

Uomini forti e fieri, donne eleganti e leggiadre: “Fire of Georgia” accosta alla spettacolarità degli strepitosi virtuosismi maschili, fatti di salti acrobatici, giri incredibili e combattimenti con le spade, la grazia dei movimenti femminili. Il talento atletico, la tecnica virtuosa e le prodezze maschili “sulle punte”, con stivali sottili e senza imbottitura, si intrecciano infatti con i passi leggeri e la bellezza eterea delle ragazze che, in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio.

“Fire of Georgia” è una straordinaria celebrazione della danza e della cultura georgiana. Lo spettacolo presenta un vibrante mosaico, con ogni passo, movimento e costume che racconta la storia delle diverse regioni della Georgia. Alcune danze hanno ispirazione nell’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine così remota, mantengono un dinamismo ed una modernità tale da ispirare le più note pop-star dei nostri giorni. Alle danze di combattimento, dove protagoniste della coreografia sono le spade che si incrociano in un turbinio di scintille, si alternano danze dai movimenti eleganti che richiamano miti e leggende di questa antica terra. Così i georgiani esprimono oggi la loro sete di libertà.

Il Royal National Ballet of Georgia rappresenta una delle espressioni più alte della tradizione coreutica georgiana. La compagnia affonda le sue radici nel prestigioso Balletto Nazionale “Metekhi”, creato nel 1978 dal leggendario danzatore e coreografo georgiano Gelodi Potskhishvili. I direttori artistici Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze, infatti, appartengono alla celebre famiglia coreutica georgiana Potskhishvili, che da oltre 60 anni custodisce e innova l’antica tradizione coreografica georgiana. Oggi, la tradizione di famiglia continua a brillare grazie anche al talento del più giovane della dinastia Potskhishvili, Giorgi, cresciuto tra le fila del Royal National Ballet of Georgia, e recentemente, a soli ventidue anni, nominato primo ballerino del Dutch National Ballet e ospite d'onore al gala “Roberto Bolle and Friends” alle Terme di Caracalla e all'Arena di Verona.

Il Royal National Ballet of Georgia, dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d'Europa, Russia, Cina e Stati Uniti, giunge in Italia nell'ambito del suo tour europeo. “Fire of Georgia” è uno spettacolo “da urlo”, che ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo ed è ora pronto ad infuocare anche il pubblico di Reggio Calabria.