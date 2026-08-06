Arrivano in libreria "Chi nicchi e nacchi" e "I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria", due volumi dedicati alla cultura popolare e a uno dei simboli identitari del territorio reggino

Il mese di agosto 2026 vede l'uscita di due importanti lavori per i tipi della Kaleidon Editrice: «Chi nicchi e nacchi» di Salvatore Moscato e «I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria» di Filippo Arillotta.

Il primo è una raccolta di proverbi e modi di dire che l'autore, reggino di Gallina, ha voluto raccogliere per memoria dei suoi concittadini: una ricca collezione di proverbi e modi di dire che appartengono alla cultura più autentica e che Salvatore Moscato vuole tramandare.

«I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria» è la seconda opera che il ricercatore reggino dedica al vasto mondo del prezioso agrume reggino. In essa troviamo il frutto delle ricerche che mostrano i tanti usi che, nel corso di un arco di tempo di duecento anni, il bergamotto di Reggio Calabria ha avuto in tutto il mondo: viaggiatori, scienziati, artisti, economisti e giornalisti. Il bergamotto ha attraversato i secoli lasciando una scia profumata e intensa.

Chiude il saggio un racconto di Corrado Alvaro dedicato proprio al bergamotto, che vuole onorare il settantesimo anniversario della morte del grande scrittore reggino.