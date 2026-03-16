Si conclude con “La Macchina del Tempo” il progetto “DiStretto d’Emozioni – dove il Passato sfida il Futuro”, iniziativa che negli ultimi mesi ha accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta di alcuni dei siti culturali più significativi di Reggio Calabria, mettendo al centro memoria, identità e patrimonio culturale.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo alle ore 16.30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, dove sarà inaugurata ufficialmente l’esperienza immersiva che rappresenta la naturale chiosa del percorso culturale avviato nei mesi scorsi.

Un’esperienza immersiva tra memoria e partecipazione

Un’esperienza che rappresenta la naturale conclusione del progetto: un itinerario narrativo e interattivo che invita il pubblico non solo ad ascoltare le storie dei luoghi, ma anche a diventarne parte.

Attraverso cinque tappe simboliche — Pinacoteca Civica, Teatro Cilea, Castello Aragonese, Ipogeo di Piazza Italia e Odeion di via XXIV Maggio — i visitatori saranno guidati in un viaggio fatto di voci, memorie e suggestioni, attivabile semplicemente con il proprio smartphone.

La particolarità dell’esperienza sta proprio nella partecipazione. Ogni visitatore potrà infatti lasciare una propria traccia, contribuendo alla costruzione di un archivio collettivo di emozioni, ricordi e visioni per la città.

«Un progetto che guarda avanti senza smettere di interrogare la propria storia. Perché il futuro si costruisce solo quando si ha il coraggio di abbracciarlo senza mai dimenticare il passato», dichiarano gli organizzatori.

Il progetto e le professionalità coinvolte

Il progetto originale “La Macchina del Tempo”©, tutelato da copyright, ideato da GM Multiservizi Srls ed Emmedue Group Srl, è stato realizzato grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore che hanno contribuito a dare forma all’esperienza immersiva.

Tra questi Kristina Mravcova, attrice e voce narrante del percorso; LM Recording Studio e Alessio Mauro, che hanno curato la produzione multimediale; e Visual Show, responsabile dell’allestimento multimediale.

Una sinergia di competenze che ha rappresentato il motore creativo dell’intero progetto.

L’inaugurazione del 18 marzo

L’inaugurazione della “Macchina del Tempo” si terrà quindi mercoledì 18 marzo alle ore 16.30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, punto di partenza simbolico di questo viaggio tra memoria e partecipazione.

L’iniziativa è gratuita (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com

“Un invito aperto alla cittadinanza: fermarsi, ascoltare, riconoscersi e lasciare una traccia. Perché la storia di una città – concludono gli organizzatori - continua a vivere nelle persone che la attraversano”.