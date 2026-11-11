«Giungerà un tempo, se non è già giunto, a partire dal quale non sapremo distinguere quanto è frutto della mente umana da quanto è invece il prodotto malato dell’intelligenza artificiale». Lo scrittore Mimmo Gangemi affida ai social un’articolata riflessione sui rischi e pericoli dell’AI nel mondo della scrittura e dell’arte in genere, immaginando scenari catastrofici in cui l’ingegno e l’estro dell’uomo non avranno più spazio, vinti dal potere troppo grande della tecnologia.

«Per noi artigiani della scrittura sarà inutile alzare l’asticella perché l’AI riuscirà sempre a farlo meglio di noi potendo attingere dal web e dall’intero scibile umano, potendo ingrassare con una velocità incredibile» dice nel video messaggio postato sul suo profilo facebook. L’autore di romanzi di grande successo come “La Signora di Ellis Island”, “Il giudice meschino”, “Il prezzo della carne”, solo per citarne alcuni, lancia un amaro grido di allarme e confida in una sorta di “antidoping” che, similmente a quanto avviene nel mondo dello sport, possa “smascherare” i prodotti dell’IA.

«Stamattina ho inteso fare un esperimento e ho dato all’intelligenza artificiale elementi che costruissero delle pagine il più possibile simili a quelle di un mio romanzo pubblicato una decina di anni fa. Beh, il risultato è stato sorprendente e sconcertante nello stesso tempo perché è di un certo pregio, perché è apprezzabile. Con l’AI presto non si competerà più.

Urge un antidoto che possa smascherala» aggiunge. «Ci sono molti lati positivi nel progresso tecnologico e nell’AI, indubbiamente, ma attenzione a non creare un mostro che poi sia incontrollabile». E conclude: «Noi scrittori autentici abbiamo due sole strade percorribili. La prima è tirare avanti senza curarcene, la seconda è quella di adeguarci, approfittando anche noi dell’IA. Io però preferisco la prima perché la scrittura è una esigenza della mia anima e la mia anima non ci sta ad essere irreggimentata da un algoritmo».