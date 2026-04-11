L'Amministrazione comunale di Caulonia ha deliberato la concessione del patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale a un ambizioso progetto editoriale di carattere storico-scientifico promosso dall'architetto Carmelo Laganà. Si tratta di un'opera articolata in quindici volumi dedicata alla ricostruzione organica e documentata della storia della famiglia Carafa di Roccella e del sistema territoriale, economico e sociale ad essa connesso, con particolare riferimento all'area della Calabria meridionale e a ventitré centri abitati della Provincia di Reggio Calabria.

All'interno della collana, Caulonia sarà oggetto di specifici approfondimenti: la sua storia locale, le strutture architettoniche, le dinamiche insediative e il ruolo svolto nel sistema feudale e produttivo legato ai Carafa troveranno spazio in una trattazione scientificamente destinata alla diffusione sia in ambito accademico che divulgativo. Caulonia entra così, con la sua identità e il suo patrimonio, dentro un'opera destinata a diventare un riferimento stabile per la storiografia della Calabria meridionale.

Al progetto hanno già aderito, tra gli altri, il Comune di Roccella Jonica e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a conferma della rilevanza territoriale e istituzionale dell'iniziativa.

Il vicesindaco e assessore alla cultura Giovanni Maiolo è estremamente soddisfatto: «La partecipazione a questa collana rappresenta per Caulonia un'occasione di valorizzazione culturale e identitaria di primissimo piano. Il territorio beneficerà di una visibilità qualificata in ambienti accademici e tra appassionati di storia meridionale; il patrimonio architettonico e insediativo locale sarà documentato e preservato in forma scientifica; la storia di Caulonia verrà inserita in un contesto territoriale più ampio contribuendo a rafforzarne l'identità storica. L'opera avrà inoltre una naturale ricaduta turistica e promozionale, rendendo il nome di Caulonia presente in una pubblicazione destinata a biblioteche, università e istituzioni culturali.

Concedere il patrocinio a questa opera – ha aggiunto Maiolo – non è un atto burocratico: è una scelta culturale. Come assessore alla cultura sono convinto che valorizzare la memoria storica sia uno dei compiti più alti che un’istituzione locale possa assumersi».

Francesco Cagliuso, Sindaco di Caulonia, ha affermato: «La storia dei Carafa di Roccella ha attraversato il nostro territorio lasciando tracce profonde — nell'architettura, nelle strutture produttive, nell'identità stessa delle nostre comunità. Che queste tracce vengano ora studiate e pubblicate in un'opera scientifica di quindici volumi è motivo di soddisfazione per tutta la cittadinanza. Caulonia non è mai stata ai margini della storia: è tempo che la storia lo riconosca ufficialmente».

Il Comune di Caulonia esprime gratitudine all'architetto Laganà per aver incluso il territorio cauloniese in un progetto di così alto profilo scientifico e auspica che la pubblicazione dell'opera diventi occasione di ulteriore confronto, ricerca e collaborazione tra le istituzioni e le comunità coinvolte.