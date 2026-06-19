Domenica 21 giugno 2026 alle ore 17:30, la suggestiva cornice della Sala “Paolo Orsi” nella corte interna del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), in Piazza G. De Nava, ospiterà l’atteso incontro culturale intitolato “Dacia Maraini – Le scritture segrete delle donne”. L’evento nasce dall’iniziativa organizzata dal Circolo “G. Calarco” – Coop. Vittorio Veneto in sinergia con il MArRC, e si avvale della collaborazione del Club del territorio Touring Club di Reggio Calabria e dell’Accademia del tempo libero ODV.

Protagonista dell’appuntamento sarà Dacia Maraini, la più autorevole voce della letteratura italiana contemporanea. Da sempre lucida osservatrice delle trasformazioni della nostra società, la scrittrice ha saputo intrecciare in modo indissolubile la sua vocazione letteraria con un profondo e costante impegno sociale, prendendo coraggiosamente posizione sui grandi temi civili, sulla condizione femminile e sulla tutela dei diritti dei più deboli. Autrice di innumerevoli opere letterarie, tradotte in diverse lingue in tutto il mondo e insignite di premi e riconoscimenti di altissimo prestigio, il suo eclettismo l’ha spinta a misurarsi con successo anche con altri linguaggi artistici. Ha firmato indimenticabili testi teatrali tra i quali Veronica meretrice e scrittora e Storia di Piera, si è cimentata alla regia nel film L’amore coniugale e ha ispirato pregevoli trasposizioni cinematografiche tratte dai suoi libri, come Teresa la ladra, Marianna Ucria, L’amore rubato e la stessa pellicola di Storia di Piera.

Il pomeriggio si preannuncia denso di emozioni e di preziosi spunti di riflessione. L’incontro prenderà ufficialmente il via con i saluti istituzionali del Direttore del MArRC, il Dott. Fabrizio Sudano, e della Presidente del Circolo Culturale “G. Calarco”, Angela Curatola. Sarà proprio quest’ultima, affiancata nella conduzione dallo scrittore e giornalista Eugenio Murrali, a guidare il pubblico attraverso il ricco programma della giornata. L’universo narrativo dell’autrice sarà evocato dall’introduzione e dalle intense letture a cura dell’attrice Cinzia Messina, mentre un’inedita e affascinante chiave di lettura verrà offerta dallo speciale intervento del Prof. Paolo La Marca, docente di Lingua e Letteratura giapponese. A impreziosire ulteriormente l’atmosfera della corte interna del museo sarà un suggestivo intermezzo musicale, affidato al talento di Rosamaria Scopelliti alla voce e Vincenzo Oppedisano alla chitarra. Le foto e la registrazione dell'evento saranno a cura di Maurizio Mallamaci. Dietro le quinte di questo importante appuntamento culturale, la gestione organizzativa e la supervisione dell’evento sono curate dall’attento lavoro dei project manager Anna Martina Cuzzola, Simone De Maio e Giulia Polìto.

Si ricorda infine a tutto il pubblico interessato che, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, l’accesso alla sala sarà consentito esclusivamente fino a esaurimento dei posti disponibili.