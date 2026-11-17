Una serata all'insegna della musica, della poesia e della sperimentazione. Ieri sera, domenica 15 novembre, il Palazzo della Cultura di Locri ha ospitato il secondo appuntamento di Zefiro in Jazz, con Petra Magoni e Finaz, protagonisti di Equilibrismi, un progetto musicale che intreccia voce, chitarra, letteratura e improvvisazione.

I due artisti toscani hanno accompagnato il pubblico in un viaggio originale attraverso le avanguardie artistiche del Novecento, alternando rivisitazioni, testi musicati e momenti di libera sperimentazione.

Dalle parole di Marinetti ai giochi linguistici di Achille Campanile, passando per Dante Alighieri, il concerto ha trasformato la musica in un dialogo continuo tra linguaggi e forme espressive.

La straordinaria voce di Petra Magoni e la chitarra-orchestra di Finaz, musicista della Bandabardò, hanno dato vita a uno spettacolo imprevedibile, nel quale tecnica e creatività si sono incontrate senza rinunciare all'ironia e al rapporto diretto con la platea. Non sono mancati momenti di coinvolgimento del pubblico, omaggi musicali e rivisitazioni di brani celebri come Azzurro e I Will Survive.

Ad aprire la serata è stata Maria Piccolo, presidente dell'associazione Zefiro e organizzatrice della rassegna, in collaborazione con Saverio Varacalli dell'Accademia Senocrito. Piccolo ha ringraziato il pubblico per la partecipazione e l'affetto dimostrati fin dal primo appuntamento: «Sin dal primo evento siete venuti numerosi e ci state seguendo, quindi grazie di cuore».

Il progetto Equilibrismi nasce dall'incontro tra due personalità artistiche accomunate dalla voglia di sperimentare. «Siamo due funamboli», ha raccontato Finaz, descrivendo un percorso musicale nel quale ogni concerto è diverso e l'improvvisazione diventa parte integrante dello spettacolo. Petra Magoni ha sottolineato invece la continua sfida creativa che caratterizza il loro sodalizio: «Abbiamo imparato ad alzare sempre l'asticella».

La rassegna si avvia ora alla conclusione con l'appuntamento di domenica 22 novembre, quando sul palco arriverà Ana Carla Maza con Alamar. L'artista cubana sarà accompagnata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni.

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’AVVISO PUBBLICO Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il Patrocinio del Comune di Locri.