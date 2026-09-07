Nella cornice suggestiva di Piazza Ten. Pugliatti, si è svolta a Montebello Jonico, la serata conclusiva del Premio Letterario Città di Montebello- Edward Lear- Vincenzo Zema, XVI edizione. La serata è stata condotta dalla giornalista Elena Giumbo e dalla presidente Franca Evoli. Grande la partecipazione di pubblico, numerosi i poeti provenienti da varie regioni d’Italia.

La giuria era composta da Paolo Marcianò Presidente, Franca Evoli vice presidente, Matteo Lagana, segretario, Alessandra Corigliano, Daniela Cimarosa, Salvatore Dieni, Filomena Cozzupoli, Roberto Pirrello, Giovanni Crea. Ospiti della serata il Prof. Giulio Fanti, padrino della manifestazione, ed esperto della sacra Sindone, il dott. Nicola Morabito, console regionale dei MDL, il soprano Maria Labate, il tenore paolo Federico, il pianista Francesco Rosaniti, Marinella Imbalzano, creatrice di abiti e gioielli, lo scultore Giuseppe Gattuso, la danzatrice Maria Chiara Gattuso. E’ stato ricordato il prof. Domenico Minuto a cui quest’anno è stato dedicato il premio e consegnato un riconoscimento alla famiglia da parte del console regionale Nicola Morabito.



Prima della premiazione, il prof. Giulio Fanti ha relazionato sulla Sacra Sindone e sul prodigio legato alla reliquia, avvenuto nella chiesa protopapale della Presentazione a Montebello, nel novembre scorso. Subito dopo Roberto Rechichi e Alina Lincu hanno presentato il testo “Il miracolo di Montebello Jonico” dedicato al veggente Paolo Pedà e alla moglie Giovanna Romeo, il cui ricavato andrà in beneficenza.



Il premio del vincitore assoluto, una scultura dell’artista Giuseppe Gattuso, é andato a Fortunato Mangiola per la poesia “Olmo, addio”.



Premiazione poesia in lingua italiana: 1° Anna Maria Deodato, 2° Daniela Ferraro, 3° Giovanna Malara e Teresa Lagnese.



Premi alla carriera per Vincenzo Lagrotteria e Francesca Tavani.



Premio Ludovico Abenavoli a Giuseppe Caruso, Premio Vincenzo Zema a Giuseppa Turiano, Targa del Presidente ad Anna Di Prima.



I premi Arghiropoulos sono andati a Vincenzo Screti, Sara Rodolao, Elisa Angela Miriadi, Filomena Gaia Pennestri, Giuseppe Minniti, Palmiro Pugliese, Tiziana De Lorenzo.



Menzioni d’onore per Imma Pontecorvo, Stefano De Angelis, Francesca Amodeo, Valeria Grasso, Filippo Marcianò. Premio del Ventennale ad Annamaria Elia, Isabella Abbatepaolo, Alessia Moschella, Angela Trunfio.



Diploma di merito a Luigi Mussari, Samuele Gori, Silvana Sgro.



Hanno fatto parte della giuria di miss Poesia Giovanni Crea, presidente, Marinella Imbalzano, Marisa Battaglia, Luigi Sclapari, Maria Chiara Gattuso miss poesia uscente.



Premiazione narrativa: 1) Gabriele Piccolo, 2 Pietro Pratico’, 3 Gabriele Andreani.



Il premio Filippo Marcianò è andato a Pat Porpiglia, i Premi Nicolaos Arghiropoulos ad Antonino Falcomatà, Denise Caruso, Francesco Giovanni Saraceno.



La medaglia del Ventennale a Giuseppa Macheda, Pietro Rainero, Simone Valtorta .



Menzioni d’onore per Giuseppe Galati, Caterina Sorbara. Menzione speciale a Francesco Gangale.



Premiazione per la lirica in vernacolo: 1° Francesco Saverio Capria, 2° Gaetano Catalani e Arturo Cafarelli, 3° Rocco Criseo e Lino Panetta.



Francesco Reitano si è aggiudicato la Targa del Comune



I premi Nicolaos Arghiropoulos sono andati a Rita Scelfo, Pasquale Borruto e Giuseppe Ambrogio



La medaglia del Ventennale a Roberta Zurzolo, Paolo Tulelli, Antonino Cotroneo



Premiazione poesia in greco:

1° class. Luca Mandotti Premio Delia



Premio del ventennale per la poesia in lingua greco- calabra a Antonino Zema e Antonio Nucera.



1° class. Poesia in lingua straniera Nicola Priolo.



Nel corso della serata hanno sfilato le finaliste del concorso di miss Poesia Martina Fallara, Carmen Verduci, Maria Caccamo, Domenica Virginia Battaglia con gli abiti di Polvere di Fata e di Marinella Imbalzano, coordinate dall’organizzatrice della manifestazione, Filomena Cuzzupoli. Martina Fallara è stata eletta Miss Poesia 2026.



La serata si è conclusa con un e un pezzo al pianoforte dell’artista Francesco Rosaniti e un duetto di Maria Labate e Paolo Federico che si sono esibiti in altri intermezzi. Ad alcuni ospiti sono andati dei piatti artistici dipinti da Paolo Federico.