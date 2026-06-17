Tra le pietre millenarie del Parco archeologico di Locri Epizefiri e il fascino senza tempo della Magna Grecia, il viaggio di “Borghi in Scena – Carovana teatrale” fa tappa a Portigliola. Domenica 21 giugno, alle 19.30, uno dei luoghi più evocativi della Locride diventa palcoscenico naturale per un appuntamento che intreccia teatro, musica e memoria, regalando al pubblico un'esperienza immersiva tra storia e suggestione.

Il richiamo eterno del mito

La carovana teatrale approda per la sua ottava tappa a Portigliola nel suggestivo Teatro greco-romano del Parco archeologico di Locri Epizefiri.

Il pubblico potrà assistere a “Morgana. Acque libere”, produzione di Adexo Arti Creative di e con Katia Colica, con Antonio Aprile al synth, ebow e basso, la regia di Basilio Musolino e gli elementi scenici di Caterina Casile.

Al centro della narrazione c'è Candida, atleta alle prese con la sua prima Traversata dello Stretto. Una sfida che si trasforma in un percorso intimo e profondo sulle tracce della madre, tra Scilla e Cariddi, dove il richiamo del mare e il mistero della Fata Morgana diventano simboli di identità, appartenenza e ricerca di sé.

«Morgana è un viaggio emozionale tra il mito della fata per eccellenza, le acque dello Stretto e la ricerca di sé. L’atleta Candida affronta la sua prima competizione sportiva trasformandola in una profonda esperienza interiore – spiega la compagnia teatrale -. Uno spettacolo che conduce lo spettatore in un percorso sospeso tra il mito e l’inganno in una rilettura contemporanea degli antichi miti che coinvolge il pubblico in un’esperienza emozionale e sensoriale».

Non solo spettacoli ma anche laboratori con un prologo della Carovana sabato 20 giugno alle ore 15 presso la scuola elementare Capoluogo di Portigliola. Laboratorio “Teatro lirico e musicale” con i maestri dell’Accademia Senocrito, a cura dell’Associazione Calabria dietro le quinte.

Un percorso che intreccia la voce, il gesto teatrale e la pratica strumentale, per avvicinare i partecipanti al mondo dell’opera e della musica d’insieme. La sezione musicale del laboratorio è dedicata in modo particolare alla chitarra, con un percorso pratico che conduce dalla conoscenza dello strumento ai primi elementi di flamenco e alla musica d’insieme.

Il progetto “Borghi in scena – Carovana Teatrale” è realizzato grazie al partenariato tra Adexo (soggetto promotore e capofila), Officine Jonike Arti (partner) e Calabria Dietro le Quinte Aps (partner).E finanziato con risorse PAC 2014-20 Avviso Progetti Speciali Teatrali 2025 dalla Regione Calabria – Settore Cultura.