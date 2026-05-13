Tutto esaurito per il concerto “Paesaggi Sonori”, appuntamento del XX Festival di Musica Classica della Locride andato in scena sul palcoscenico del Teatro Francesco Cilea. L’evento, promosso dall’Accademia Senocrito nell’ambito del progetto “La Calabria che incanta” della Regione Calabria, ha registrato un caloroso consenso di pubblico, confermato dai lunghi applausi che hanno accompagnato il finale del concerto.

Protagonisti della serata la violoncellista Martina Biondi, il direttore d’orchestra Giuseppe Stillitano e la ODM Orchestra, impegnati in un programma dedicato a Joseph Haydn con il Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore e la Sinfonia n. 44 “Trauer”.

Martina Biondi ha proposto un’interpretazione elegante e intensa, distinguendosi per musicalità e qualità timbrica. Il suono del suo violoncello, caldo e ben definito, ha valorizzato la scrittura di Haydn con equilibrio e sensibilità interpretativa.

Particolarmente apprezzato anche il debutto a Reggio Calabria di Giuseppe Stillitano, che ha guidato orchestra e solista con gesto chiaro ed elegante, costruendo un dialogo musicale sempre equilibrato e attento alle dinamiche orchestrali.

La serata ha confermato ancora una volta il valore artistico del Festival di Musica Classica della Locride, che continua a distinguersi per una programmazione capace di coniugare qualità musicale, valorizzazione dei talenti del territorio e apertura verso esperienze artistiche internazionali.

Un appuntamento che ha confermato il Teatro Cilea come luogo di grande trasmissione culturale, accolto con entusiasmo dal pubblico reggino e non solo.