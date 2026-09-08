In concorso alla 41^ edizione della Settimana Internazionale della Critica, Il corto di Sara Scalera, finanziato dalla Calabria film commission e patrocinata dal comune di Palizzi, sarà proiettato alle ore 13 e 45 in Sala Perla

Le spiagge incontaminate e selvagge, i calanchi lunari, i paesaggi brulli di Palizzi Marina all'83^ Mostra internazione del Cinema di Venezia. Oggi la proiezione ufficiale, in anteprima internazionale, del cortometraggio "Puca" scritto e diretto dalla pugliese Sara Scalera, tra i sette corti in concorso alla 41^ edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia, sezione autonoma e parallela della kermesse. Finanziata dalla Calabria film commission e patrocinata dal comune di Palizzi, l'opera sarà proiettata alle ore 13 e 45 in Sala Perla, dopo la presentazione di ieri mattina alla proiezione Press/Industry.

L'opera, scritta insieme allo sceneggiatore e regista calabrese Antonio Romagnoli, rappresenta l'esordio sul grande schermo delle giovanissime attrici Annunziata Celeste Vadicamo ed Elisa Rosaci, entrambe di Reggio Calabria, e Ludovica Tassoni, di Palizzi.

La storia di tre sorelle, di cui Puca è la più piccola, diventa il pretesto per indagare in modo intenso e magico l'infanzia e l'adolescenza, e il desiderio di libertà che inarrestabile le attraversa. Il mare, elemento profondamente identitario del paese che da borgo arroccato scivola a valle, tuffandosi nel mare Ionio, è il luogo della magia e della visione fugace di una sirena in cui si condensano la memoria e il sogno che sono della stessa regista pugliese, Sara Scalera che conserva di questi luoghi, vissuti e custoditi fin dall'infanzia, il ricorso delle estati di un tempo, interminabili come la distesa del mare ammirabile da queste latitudini dell'Italia.

"Sono gli anni ‘90, in un primo pomeriggio estivo. Mentre i genitori dormono, Lotti e Malibù (questi i nomignoli che si danno tra loro le sorelle) – si legge nella sinossi ufficiale – decidono di uscire di nascosto per andare al bar, tra gli altri frequentato da un ragazzo che piace ad entrambe. Puca, la sorella più piccola, vuole andare a tutti i costi con loro, pena il risveglio dei genitori tramite le sue urla. Le tre quindi si avviano e, mentre passano dalla spiaggia, Puca si avvicina a riva e dice di aver visto una sirena. Una volta al bar, mentre le due sono in preda ai propri umori adolescenziali, perdono di vista Puca. Inizia così una ricerca che porterà le due a uno scontro chiarificatore, seguito poi dalla visione fugace della sirena che si immerge e scompare sott’acqua: con quell’immagine prendono consapevolezza che la loro infanzia è andata via per sempre. L’inaspettato avviene quando tornano a casa per avvisare i genitori…".

La seconda opera filmica, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema Channel, prodotta da GM Production, divisione cinema e casa di produzione indipendente dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, con i Produttori Associati Limbo film, Hubris Pictures, Eidos Film e Red Couch Pictures e distribuita da Allegorie Film, è la prima opera la prima delle tre opere sostenute dalla Calabria Film Commission approdate a Venezia.



Ecco gli altri appuntamenti targati Calabria film commissione a Venezia. Domani mercoledì 9 settembre alle 16:30 presso l'Italian Pavillon all'Hotel Excelsior, nella aala Tropicana 1, in calendario il panel "Calabria, territorio di cinema", un resoconto delle attività realizzate e dei programmi per i prossimi mesi. Sempre il 9

settembre in aala Laguna alle ore 21 la prima del lungometraggio, girato a Crotone, Cutro e sul pontile di

Lamezia Terme, "Il Mestiere" di Beppe Tufarulo, con Luigi Lo Cascio, Claudia Potenza, Riccardo Maiello e George Li Tourniaire. Infine il 10 settembre alle ore 11 nello Spazio Incontri dell'Hotel Excelsior si terrà la presentazione del corto girato a Corigliano-Rossano "Tuttoenessuna" di Giovanni B. Algieri & Jonathan Elia. Con Donatella Finocchiaro - Violante Placido - Filippo Librando e con la partecipazione di William Baldwin.