Dal 10 al 20 settembre il campo di baseball e basket/pallavolo sostituirà temporaneamente Largo Botteghelle. Restano disponibili gli altri punti previsti dal Piano comunale di Protezione civile

In occasione delle Festività Mariane cambia temporaneamente uno dei punti di raccolta della popolazione previsti dal Piano comunale di Protezione civile.

La modifica riguarda Largo Botteghelle, che dal 10 al 20 settembre sarà destinato alle grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante. Per tutta la durata delle celebrazioni, dunque, lo spazio non sarà disponibile per la funzione prevista in caso di emergenza.

Il Comune ha individuato come alternativa l’area del campo di baseball e basket/pallavolo, che per il periodo delle festività sarà utilizzata quindi come punto di raccolta della popolazione.

Una soluzione necessaria per conciliare lo svolgimento delle tradizionali celebrazioni mariane con le esigenze di sicurezza. La disposizione, infatti, è limitata ai giorni della festa e non comporta alcuna modifica permanente al Piano comunale: dal 21 settembre Largo Botteghelle tornerà a essere tra le aree destinate all’accoglienza della popolazione in caso di emergenza.

Nel frattempo, resteranno operative le altre aree di raccolta già individuate nel territorio dell’ex V Circoscrizione, che continueranno a garantire la necessaria copertura in caso di necessità.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio piano organizzativo delle Festività Mariane 2026, in programma dal 10 al 20 settembre e articolate in diversi punti della città. Tra le misure previste, le bancarelle artigianali saranno collocate nell’area di Pentimele, lato mare, mentre le cosiddette giostre piccole saranno allestite in Piazzale Ferrari.

L’obiettivo è assicurare il regolare svolgimento degli appuntamenti della festa patronale mantenendo invariati gli standard di sicurezza e la funzionalità del sistema di Protezione civile. Una modifica, quindi, circoscritta al periodo delle celebrazioni e destinata a rientrare automaticamente al termine dell’evento.