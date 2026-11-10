L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane insieme a Confagricoltura e Confagricoltura Donna, ha dato vita a un’importante occasione di confronto. Attenzione è stata rivolta anche alle prospettive dell’olivicoltura e alle problematiche legate alla Xylella

Grande successo per la manifestazione “Coltiviamo la Cultura 2026”, che ha visto la Tenuta Acton di Leporano, a Cannavà di Rizziconi, protagonista di una giornata dedicata all’incontro tra patrimonio storico, agricoltura e innovazione scientifica. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane insieme a Confagricoltura e Confagricoltura Donna, ha dato vita a un’importante occasione di confronto, rafforzando un’alleanza che riconosce nel patrimonio storico rurale una risorsa strategica per il futuro dei territori.

«Le dimore storiche legate alle aziende agricole rappresentano infatti una testimonianza preziosa della storia, della cultura e delle identità locali – ha dichiarato Maria Elisabetta Biffis, presidente Dimore Storiche Calabria -. Un patrimonio che, oltre al suo valore architettonico e paesaggistico, può contribuire alla diversificazione delle attività agricole e alla creazione di nuove opportunità economiche, particolarmente importanti in una fase caratterizzata da forti difficoltà dei mercati e dalla crisi dei prezzi agricoli. Il valore di queste realtà non risiede soltanto nella loro conservazione, ma nella capacità di continuare a generare cultura, economia e innovazione. È proprio da questa visione che è nato il progetto pilota nazionale sviluppato attraverso la collaborazione tra ADSI e Confagricoltura Donna, con l’obiettivo di costruire nuove connessioni tra patrimonio storico, imprese agricole e mondo della ricerca».

Alla Tenuta Acton, grazie alla collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, questa riflessione si è tradotta in un approfondimento scientifico dedicato al miglioramento genetico delle piante. La presentazione del libro “Il pomodoro: storia di un immigrato di successo”, dei professori Luigi Frusciante e Nunzio D’Agostino dell’Università Federico II di Napoli, ha offerto lo spunto per ripercorrere la storia dell’evoluzione delle coltivazioni, dalla domesticazione e selezione delle piante fino alle più recenti conoscenze della genetica e della genomica.

Il confronto è proseguito con la tavola rotonda “Scrivere il futuro di una storia antica”, dedicata alle prospettive del miglioramento genetico e alle nuove opportunità offerte dalla ricerca per affrontare le sfide dell’agricoltura contemporanea, tra sostenibilità, cambiamenti climatici e difesa delle colture. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle prospettive dell’olivicoltura e alle problematiche legate alla Xylella, che rendono sempre più urgente il dialogo tra ricerca scientifica e mondo produttivo. Il filo conduttore della giornata è stato il rapporto tra tradizione e innovazione.

«Le sfide dell’agricoltura sono profondamente cambiate nel corso dei secoli, ma il principio che ne ha accompagnato l’evoluzione rimane lo stesso: la capacità di osservare, sperimentare e innovare è ciò che permette a un patrimonio di continuare a vivere – ha spiegato Maria Elisabetta Biffis -. «Scrivere il futuro di una storia antica» esprime proprio questo significato: conoscere il passato per comprendere le opportunità offerte dalla ricerca e affrontare con consapevolezza le scelte del futuro. La giornata ha rappresentato anche un esempio concreto di come un progetto nato dal confronto tra realtà territoriali e ambiti differenti possa svilupparsi fino a diventare un percorso condiviso di collaborazione nazionale. L’obiettivo è costruire un modello nel quale le dimore storiche non siano considerate soltanto beni da tutelare, ma luoghi capaci di mettere in relazione agricoltura, ricerca, cultura e comunità. Perché custodire il patrimonio ricevuto significa anche interrogarsi sul ruolo che può svolgere oggi e sul valore che potrà generare per le generazioni future. È questa la prospettiva che ha accompagnato “Coltiviamo la Cultura 2026”: trasformare la memoria del passato in una risorsa viva, capace di contribuire allo sviluppo dei territori e al futuro dell’agricoltura italiana».