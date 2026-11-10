Funambolici percorsi tra le avanguardie del Novecento, tra voce, chitarra, poesia e improvvisazione: domenica 15 novembre il secondo appuntamento della rassegna al Palazzo della Cultura

Un viaggio tra le avanguardie artistiche del Novecento, dove voce e chitarra si incontrano in un continuo gioco di equilibrio tra creatività, tecnica e sentimento. È “Equilibrismi”, il progetto che vedrà protagonisti Petra Magoni e Finaz, domenica 15 novembre 2026 alle ore 18.30, al Palazzo della Cultura di Locri, per il secondo appuntamento della rassegna Zefiro in Jazz.

Dopo il successo dell'apertura affidata a Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con “Il cielo è pieno di stelle - Omaggio a Pino Daniele”, le note d'autunno del jazz proseguono con due protagonisti della scena musicale italiana, pronti a dare vita a un concerto che attraversa linguaggi artistici, sperimentazione e improvvisazione.

Due virtuosi dei rispettivi strumenti, voce e chitarra, accomunati dalla ricerca di un equilibrio tra tecnica, creatività e sentimento. Petra Magoni e Finaz si muovono idealmente come due funamboli su una corda tesa, attraversando le avanguardie artistiche del secolo scorso.

Letteratura, poesia e musica si intrecciano nelle rivisitazioni estrose e nell'impromptu dei due artisti toscani, legati da anni di profonda amicizia e ora insieme sul palco in questo nuovo progetto.

Da Palazzeschi a John Cage, da Marinetti a Lennon-McCartney, riferimenti letterari e musicali si incontrano in un libero gioco artistico, dove la parola scritta dialoga con l'improvvisazione e la voce con la chitarra aumentata.

L'incredibile voce di Petra Magoni e la chitarra-orchestra di Finaz, musicista dei Bandabardò, accompagneranno il pubblico in un percorso imprevedibile tra cielo e terra, in un'esperienza musicale che promette di mantenere alta l'attenzione e la curiosità dall'inizio alla fine.

Un concerto costruito sulla capacità dei due interpreti di esplorare possibilità espressive sempre nuove, trasformando il rapporto tra voce e strumento in un dialogo aperto, libero e sorprendente.

A chiudere la rassegna di Zefiro in Jazz sarà domenica 22 novembre Ana Carla Maza, con “ALAMAR”, accompagnata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni.

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’AVVISO PUBBLICO Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il Patrocinio del Comune di Locri.