Accolta nel palazzo della Cultura dal sindaco Michele Tripodi e dal dottor Filippo Speranza, responsabile degli Affari Generali e servizi bibliotecari

L’Amministrazione Comunale di Polistena ha nominato la dottoressa Antonella Beatrice Bongarzone direttrice del Museo, dell’Archivio e della Biblioteca siti nel Palazzo della Cultura. La nuova direttrice ha accettato l’incarico, della durata di un anno, ed è stata accolta alla presenza del sindaco Michele Tripodi e del dottor Filippo Speranza, responsabile degli Affari Generali e servizi bibliotecari.

La dottoressa Bongarzone è già al lavoro nel suo nuovo incarico, avendo maturato una vasta esperienza nella gestione e nella valorizzazione di archivi e beni culturali specie in Calabria, dove ha ultimamente ricoperto l’incarico di direzione presso la Casa-museo Gullo, a Casali del Manco (CS). Il suo curriculum è risultato il più qualificato tra le 17 candidature partecipanti alla selezione.

L’incarico avrà durata annuale.

La dott.ssa Bongarzone collaborerà con la cooperativa Kiwi nella gestione delle attività del palazzo e della biblioteca, tra cui l’organizzazione di iniziative culturali e artistiche per valorizzare maggiormente gli spazi che l’Amministrazione comunale ha aperto alla città.

L’obiettivo è coinvolgere sempre di più i giovani e richiamare a Polistena visitatori anche da fuori città.

Il sindaco Michele Tripodi ha rivolto alla dottoressa Bongarzone un caloroso augurio di benvenuto e buon lavoro, esprimendo fiducia in una proficua e reciproca collaborazione per rendere il Palazzo della Cultura un luogo sempre più vivo e frequentato, in particolar modo da giovani, studenti e appassionati di cultura.