La sezione principale è riservata agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio di Siderno, di età compresa tra i 14 e i 20 anni

Gli studenti calabresi delle scuole secondarie di I e II grado hanno tempo fino al 13 aprile per inviare gli elaborati necessari alla partecipazione alla prima edizione del concorso letterario “Armando La Torre”, scrittore sidernese, fondatore della biblioteca comunale a lui intitolata, professore universitario e critico letterario del quotidiano L’Unità.

Il concorso è promosso dal Comune di Siderno nell’ambito del progetto “Gli Ateliers della Cultura e della Socializzazione” finanziato dal Pac Calabria 2014/2020, con lo scopo di valorizzare la creatività dei giovani, promuovere la lettura e la scrittura, facendo emergere nuovi talenti narrativi.

La sezione principale è riservata agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio di Siderno, di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Al primo classificato andrà un premio di 600 euro; 250 euro per il secondo e 150 euro al terzo.

Il premio speciale “Calabria”, invece, è aperto a tutti gli studenti della regione Calabria, di età compresa tra i 14 e 20 anni, indipendentemente dalla scuola di appartenenza.

Gli elaborati (racconti inediti e originali, senza vincoli di genere o argomento) saranno selezionati da una qualificata giuria, composta da eminenti figure in ambito culturale e accademico.

I premi saranno consegnati esclusivamente durante la cerimonia conclusiva del 15 maggio 2026 che avrà luogo nella sala del consiglio comunale.