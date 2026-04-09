Dal 11 aprile una mostra con artisti locali e internazionali, opere inedite e un dialogo con la collezione storica della città, ingresso libero

“La retrospettiva “PrimaVera Arte”, che si inaugura sabato11 aprile alla Pinacoteca civica, presenta una serie di dipinti, opere grafiche , piccole sculture di artisti, reggini e non, che hanno esposto dagli anni '90 a tempi recenti, anche in città e provincia, in mostre personali e collettive prevalentemente organizzate dalla Associazione Ulysses .

Da Nunzio Bava a Carlo Simoni, Angela Pellicanò e Technè, Kiki Fleming e Francesco Triglia ,Croce Taravella e Luis Molteni sono artisti noti a Reggio Calabria e nel resto d’Italia o anche all’estero come il designer Riccardo Dalisi.

Inedita l’esposizione di alcune opere di Mario D’Agostino, con il recente Catalogo edito da Gangemi, che costituisce una esclusiva di questo Progetto culturale.

In Pinacoteca è tuttora dedicata una saletta, allestita a cura di Ulysses, con cinque disegni e una importante scultura di Umberto Boccioni, in prestito dal collezionista Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona. Nella stessa sala una piccola scultura/istallazione di Donatella Pinocci ispirata ad una vicenda sentimentale di Boccioni.

Queste presenze artistiche, di sicuro interesse, consentono di creare, anche se temporaneamente, un dialogo con la collezione storicizzata più recente della Pinacoteca in un itinerario culturale che può integrarsi con importanti opere esposte in altri Musei e Siti culturali cittadini come Palazzo Crupi, il Piccolo Museo S. Paolo , il Museo Diocesano e il Museo Frangipane facenti parte della nuova “Rete Musei in comune”.

L’ingresso è libero e l’apertura segue gli orari della Pinacoteca.

Ideazione della Mostra (Associazione Ulysses) (Pres. Marisa Cagliostro)

Curatela Marisa Cagliostro Daniela Neri

Progetto di allestimento Giuseppina Vitetta

Grafica Marco Cordiani

Stampa Ditta Elioart

Si ringraziano

Carmelo Versace Sindaco f.f. Città Metropolitana;Domenico Battaglia Sindaco f.f. della Città di Reggio Calabria;per il Settore comunale cultura Loredana Pace,Daniela Neri,Silvia Miceli

Sponsor Saxesfull, Studio legale Dike, Parco caffè