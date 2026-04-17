La città dello Stretto si prepara a vivere una notte di pura magia musicale. Il prossimo 1 giugno, il teatro "Francesco Cilea" diventerà la cornice di un incontro artistico senza precedenti. L’energia rock dei Queenmania si fonderà con l’eleganza di Katia Ricciarelli.

Dal 2006, i Queenmania non sono solo una tribute band, ma un vero e proprio fenomeno europeo. Acclamati in Francia, Germania, Inghilterra e Paesi Bassi, il gruppo è riuscito a conquistare i fan più esigenti grazie ad una fedeltà sonora quasi magica e ad una presenza scenica che omaggia l’eredità di Freddie Mercury.

Lo spettacolo a Reggio Calabria sarà una totale immersione nei capolavori che hanno riscritto la storia della musica. Si va da “Bohemian Rhapsody” a “We Will Rock You“, passando per le altre grandi hit. Un vero e proprio viaggio eseguito con grande cura e attenzione ai dettagli.

A rendere la serata davvero irripetibile sarà la presenza di Katia Ricciarelli. La regina della lirica italiana porterà sul palco del Cilea la sua voce inconfondibile, creando un ponte suggestivo tra la potenza del rock e la raffinatezza dell’opera.

Questo “cross-over” stilistico promette di regalare sfumature inedite ai brani dei Queen. Un dialogo tra generi che solo i grandi interpreti sanno gestire.

Ad aprire idealmente il sipario sarà Enrico Ruggeri, un altro grande nome della musica italiana. Attraverso un contributo vocale registrato, lo storico cantautore – che ha sostenuto il progetto Queenmania sin dai loro primi passi – guiderà il pubblico dentro l’atmosfera dello show.

L’idea è quella di introdurre gli spettatori ad una esperienza multisensoriale.