I due artisti porteranno in scena la commedia brillante “L’Amico dei Sogni”, inserita nella programmazione del progetto “Teatri della Magna Grecia”
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Sarà un fine settimana all’insegna della comicità quello in programma al Cine-Teatro Metropolitano, che sabato 28 marzo alle 21 ospiterà due volti noti di Made in Sud: Salvatore Gisonna e Peppe Laurato. I due artisti porteranno in scena la commedia brillante “L’Amico dei Sogni”, inserita nella programmazione del progetto “Teatri della Magna Grecia”.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Calabria Dietro le Quinte – APS” nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria, propone un cartellone ricco e variegato. Teatro brillante, cabaret, spettacoli classici e contemporanei e appuntamenti per famiglie si alterneranno nelle prossime settimane, coinvolgendo anche i comuni di Gioiosa Ionica e Reggio Calabria.
Protagonista della serata al Metropolitano sarà dunque “L’Amico dei Sogni”, scritto e interpretato dagli stessi Gisonna e Laurato, con la regia di Angelo Belgiovine. Sul palco anche Lucia Giso, Peppe Isaia e Mario Bracigliano. La commedia racconta l’incontro tra due ex compagni di scuola, oggi agli antipodi: Fulvio Cortese, professore timido e arrendevole, e Peppe Borrelli, ex studente ribelle diventato manager di successo. Il ritorno di quest’ultimo sconvolgerà la vita dell’amico, dando vita a una serie di situazioni comiche tra equivoci e colpi di scena.
I due protagonisti, tra i più amati del panorama comico televisivo, hanno conquistato il pubblico proprio grazie a Made in Sud, portando in scena uno stile diretto e coinvolgente, capace di alternare ritmo serrato e momenti più narrativi.
Il cartellone proseguirà il 19 aprile con un altro volto noto del programma: Marco Capretti, protagonista dello spettacolo “Vero o Falso”. In novanta minuti, Capretti guiderà il pubblico in un viaggio ironico attraverso tremila anni di storia, tra misteri, curiosità e reinterpretazioni sorprendenti: dalle piramidi allo sbarco sulla Luna, passando per aneddoti storici e domande provocatorie. Uno show dinamico e coinvolgente, arricchito dall’uso di contenuti video e immagini su ledwall, pensato per divertire e far riflettere spettatori di tutte le età.
La programmazione sarà replicata anche all’Auditorium comunale di Gioiosa Ionica con tre appuntamenti: si parte venerdì 27 marzo con “L’Amico dei Sogni”, seguito il 10 aprile dal cabaret “Chissù è de nostri” con Piero Procopio, per concludere il 3 maggio con lo spettacolo per ragazzi “Il pesciolino d’oro” della compagnia Porta Cenere.
Un calendario ricco che conferma il teatro come luogo di incontro e divertimento, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare la scena artistica contemporanea.