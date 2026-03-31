Sold out e applausi per lo spettacolo che unisce arte, comicità e divulgazione: sul palco i grandi maestri riletti in chiave ironica, tra talento e satira

Ennesimo sold ieri sera al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, per lo spettacolo “Rinascimento (e non solo) Got Talent” che ha trasformato la storia dell’arte in un originale format teatrale, capace di unire divulgazione e comicità. L’evento, nell’ambito della rassegna “Un palco per la città”, ha proposto una gara immaginaria tra i grandi maestri del passato, riletti in chiave ironica.

Guidato da Rosanna Palumbo, con testi firmati insieme al direttore artistico Antonio Calabrò, lo spettacolo ha giocato sul paradosso di mettere in competizione figure come Giotto, Leonardo, Michelangelo e Caravaggio. Il risultato è stato un equilibrio riuscito tra contenuto culturale e intrattenimento, ispirato ai meccanismi dei talent televisivi.

Elemento centrale la giuria, tutta al femminile (Emilia Jovane; Irene Costantino; Antonella Giordano; Paola Esposito; Luciana Ruggeri; Valeria Siclari), protagonista di siparietti vivaci e battibecchi continui, che hanno amplificato la dimensione satirica dello spettacolo.

Sul palco, i grandi artisti sono stati raccontati con rigore storico, ma anche reinterpretati in chiave caricaturale (da: Benvenuto Marra, Fabrizio Macheda, Orlando Cassisi, Pasquale Ferrara, Nino Macheda, Nino Cervettini), tra vizi, debolezze e tratti umani.

Accanto alla comicità, non è mancato l’aspetto didattico: le opere più celebri sono state spiegate con chiarezza, rendendo accessibili contenuti complessi senza appesantire la narrazione.

Nel finale, nessun vincitore: la parità dei voti ha portato a ribaltare il senso della gara, con un messaggio chiaro: l’arte non è competizione, ma patrimonio universale.

La rassegna, promossa dal DLF di Reggio Calabria presieduto da Nino Malara insieme alle associazioni L’Amaca, Itaca e alla Sartoria Bruzzese, con mediapartner Radio Touring 104 e Cultandsocial.it, proseguirà ora il 10 aprile con lo spettacolo “Cosa succede in città”, all’insegna della musica e del divertimento.