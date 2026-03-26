Appuntamento alle ore 21.00 per l'evento che si aprirà con la conversazione con la Professoressa Angela Misiano cui seguirà l’osservazione del cielo al telescopio, guidata dallo Staff del Planetario
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Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana di Reggio Calabria, promuove una serata speciale dedicata alla solidarietà e alla conoscenza, unendo l’impegno verso la ricerca scientifica con la meraviglia dell’osservazione astronomica. L’iniziativa si apre con una conversazione della Prof.ssa Angela Misiano sul tema “La Luna e la determinazione della data della Pasqua”, un percorso che intreccia astronomia, storia e tradizione. Saranno approfonditi il significato dell’equinozio di primavera, il ruolo delle fasi lunari e il metodo con cui, da secoli, si stabilisce la data della Pasqua.
Al termine della conversazione si terrà l’estrazione del biglietto vincente dell’uovo della ricerca Airc, iniziativa a cui il Planetario aderisce da anni a sostegno della ricerca oncologica. Un momento simbolico che unisce divulgazione, partecipazione e solidarietà.
La serata si concluderà con l’osservazione del cielo al telescopio, guidata dallo Staff del Planetario. La Luna sarà la protagonista naturale del periodo pasquale, affiancata dal pianeta Giove e dalle costellazioni del cielo invernale che cedono il passo a quelle primaverili.
La Luna, oltre al suo fascino intrinseco, svolge un ruolo fondamentale nella definizione del calendario liturgico, rendendo l’osservazione ancora più significativa.
L’iniziativa rappresenta un incontro tra scienza, solidarietà e divulgazione, offrendo alla cittadinanza un’esperienza culturale completa, educativa e aperta a tutti.